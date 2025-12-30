Már a tiszás elemzők is arról beszélnek, hogy az emberek többsége szerint Magyar Péterék adót emelnének

A tiszás elemzőnek vannak adatai, hogy jóval többen gondolják, azt hogy a Tisza Párt emelni fogja az adókat, minthogy csökkentené – hangzik el Deák Dániel videójában.

A politikai elemző hozzátette:

Egyre csalódottabb a feje a Telexes propagandistának, hiszen hiába hívja meg a legtiszásabb elemzőket a műsorába, már ők is arról beszélnek, hogy az emberek többsége szerint a Tisza Párt adót emelne.

Ezt mondta az egyik tiszás elemző:

„Nekünk vannak adataink, hogy jóval többen gondolják, hogy növelni fogja, minthogy csökkenteni. Igaz, persze valaki azt gondolja, hogy nem változtatná, mert ugye nyilván ilyen opció is van, az tulajdonképpen nem rossz a Tiszának, de hát a Tisza szavazók is megosztottak abban, hogy csökkenti vagy nem változtatja, míg a kormánypárti szavazók elég egységesen úgy gondolják, hogy növeli, miközben a Tiszának az az üzenete, hogy „csökkenti az adókat”. Szóval, hogy annyira nem kedvező ez a képlet, és még egy nagyon pici elmozdulás is volt novemberről decemberre a negatív irányba arra a kérdésre, hogy a saját anyagi helyzetedet hogyan befolyásolná az esetleges Tisza-győzelem.”

És hogyha ez nem lett volna elég,

a másik tiszás elemző azt is elismerte, hogy a Fidesznek jóval nagyobb a tartaléka a bizonytalanok körében.

Arra a kérdésre, hogy kinek maradt több vagy többnek tűnő tartaléka erre a kampányra, a tiszás elemző ezt válaszolta:

A többnek tűnő tartalék a Fidesznek van, tehát a bizonytalanok táborában alapvetően több a nő, talán több a kisebb településen élő, amiben az látszik, hogy talán inkább így profilját tekintve a Fideszhez közelebb van ez a társadalmi réteg.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy most már a baloldali Pulai András vezette Publicus Intézet sem tud mást mérni, minthogy a Fidesz erősödik, a többség pedig Orbán Viktor győzelmére számít – hangsúlyozta Deák Dániel.