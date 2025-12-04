Magyar Péter agyondicsérte az Orbán-kormányt a Partizánban

Újra felrobbantotta a közéletet Magyar Péter első partizános interjúja, amely másfél év távlatából egészen más fénytörést kap. A Diákhitel Központ akkori vezetője meghökkentő őszinteséggel beszélt a Fidesz működéséről. Sokkal elismerőbben, mint ahogyan ma tenné.
Hatalmas másodvirágzását éli Magyar Péter első partizános interjúja – szúrta ki az Ellenpont.
A portál szerint ami 2025 végén még a legérdekesebb, az az, hogy a Diákhitel Központ volt vezérigazgatója – akkor még láthatóan sokkal őszintébben, mint ahogy most beszél – miket mondott az Orbán-kormányról.
A portál összefoglalta Magyar Péter legfontosabb kijelentéseit, íme:
- „…tehát a Fidesz azért van itt, ahol van, mert van egy véd-és dacszövetség, és ezt másképp nem is lehet csinálni, csak szép lassan elértünk egy olyan szintre, ahol azt gondolom, hogy mindannak ellenére, hogy egyébként jó irányba megy egy csomó minden az országban, mindannak ellenére, hogy én soha nem leszek a másik oldalon, ez a családom, ez a kötődésem, ez a szocializációm…”
- „…vannak kormányzati szereplők, akik vállalhatóak, akik tényleg szakmailag odateszik magukat, beszélnek nyelveket, lehet őket külföldre küldeni, becsületesek, a hazájukért dolgoznak, bármit is állít a baloldali sajtó, egyébként tényleg így van, akkor ezek az emberek odateszik az életüket…”
- „Rogán Antal működését egyébként szakmailag valószínűleg nem is kell (kritizálni), mert senki olyan jól ezt nem végzi, mint ő, ezt kár lenne tagadni…”
- „…szerintem ez egy jól fölépített működési modell, nincs ezzel semmi gond…”
- „…nyilván fontos egy kerettörténet, mindig kell a választáshoz, tudjuk: rezsicsökkentés, Brüsszel, mit tudom én, Soros… de szerintem ezzel még mindig nincs probléma. (…) ahhoz kell egyfajta kerettörténet, aminek nyilván van egy valóságalapja, mert hogyha nincs, akkor nehéz fölépíteni, például egy rezsicsökkentés, ez milyen fontos, például egy bevándorlási probléma, például az állandó Brüsszel-Budapest-harc… – ezeknek azért vannak alapjai. Én, amikor diplomata voltam, az Európai Parlament és a magyar kormány kapcsolatáért feleltem, alattam indult a Sargentini-jelentés, tudnék róla mesélni, ezeknek vannak alapjai.”
- „De ezt nagyon ügyesen csinálják, és szerintem ezt kár kárhoztatni, tehát ezt inkább – hogyha én lennék a másik oldalon, akkor eltanulnám…”
- „…ez egy néppárt, azt azért ne felejtsük el, hogy kétharmaddal kormányoz a Fidesz negyedik alkalommal, ez rengeteg embert jelent, ez egy hatalmas hatalmi gépezet, csak így működhet, itt vannak jó emberek és rossz emberek, és amit kiírtam ma, én biztos vagyok benne, hogy a nagyon nagy többsége jó ember, becsületes ember, és tényleg a hazáját szeretné szolgálni.”
- – Tapasztaltál-e bármilyen típusú visszásságot, vagy olyan hatalmi összefonódást, ami a te ízléseddel akkor sem volt összeegyeztethető? – Nem, mert akkor eljöttem volna. Én a Bankholdingnál semmi ilyet nem láttam, és ha láttam volna, sem mondhatnám el itt, hanem akkor a felügyelőbizottságban kellett volna elmondanom, de nem láttam ilyet.
A politikus azóta többször szerepelt a műsorban. Később, amikor kellemetlen kérdéseket kapott, Gulyás Mártont arról kezdte faggatni, hogy mennyi az idő.
