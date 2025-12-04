Hatalmas másodvirágzását éli Magyar Péter első partizános interjúja – szúrta ki az Ellenpont.

Magyar Péter agyondicsérte az Orbán-kormányt a Partizánban

A portál szerint ami 2025 végén még a legérdekesebb, az az, hogy a Diákhitel Központ volt vezérigazgatója – akkor még láthatóan sokkal őszintébben, mint ahogy most beszél – miket mondott az Orbán-kormányról.

A portál összefoglalta Magyar Péter legfontosabb kijelentéseit, íme: