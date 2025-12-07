Ez nagyon kínos! Lebukott Magyar Péter trükközése

„Nem tudunk mit csinálni, nem hagyhatjuk, hogy Magyar Péter ötven ember előtt beszéljen, ezért mindig a kollégákat meg az adott térségben lévő Tisza-szigetet hívjuk segítségül” – komoly problémákból számolt be a Tisza belső ügyeire rálátó forrás a Magyar Nemzetnek, hozzátéve, hogy egyre nagyobb probléma ugyanakkor, hogy bizonyos térségekben nincs hadra fogható aktivista.

Magyar Péter

Pénzégetés Magyar Péter országjárása

Az informátor kritizálta a pártelnököt, mert szerinte

Péter fel sem fogja, hogy mennyi erőforrást égetünk el feleslegesen az országjárásának életben tartására, miközben senki nem szán pénzt és energiát a Tisza-szigetekre, illetve a pártépítésre, ami sokkal fontosabb lenne.

Hozzátette, a közösségi médiában megjelent felvételek, miszerint a baloldali párt eseményein döntően utaztatott emberek vannak, a valóságot tükrözik.

Hatalmas leégés Kecskeméten

Ahogy mi is beszámoltunk róla, tegnap a Tisza kecskeméti országjárásán minden eddiginél kevesebben vettek részt, mindössze pár százan lézengtek a rendezvényen.

Ismét tarolt a Háborúellenes Gyűlés

Magyar Péter kudarcát mutatja, hogy a Fidesz gyűlései sokkal több embert vonzottak Győrben, Nyíregyházán és tegnap Kecskeméten is, miközben a Tisza elnöke szervezett rá a kormánypárt kampánygyűléseire.