Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes fordulat! Zelenszkij bejelentése sokkolta a világot

Veszély!

Kiadták a riasztást, pusztító megaföldrengés jön

Magyar Péter

Arculcsapás Magyar Péternek: már a legismertebb tiszások is elfordulnak tőle

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bohár Dániel szerint már azok is kiábrándultak, akik eddig következetesen védték a Tisza Párt vezetőjét. Egyre több, korábban lelkes tiszás véleményformáló fordul el Magyar Pétertől, miközben elemzők szerint a mozgalom eljutott teljesítőképessége határáig.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza Pártkritikabohár dániel

Bohár Dániel közösségi bejegyzésében összegzi a baloldali és tiszás véleményformálók egyre kritikusabb megszólalásait Magyar Péter és pártja felé. A riporter idézi Nagy Attila Tibor politikai elemzőt, aki felveti: 

Magyar Péter
Nagy Attila Tibor politikai elemző is kétségbe vonja Magyar Péter alkalmasságát (Forás: Facebook/Nagy Attila Tibor)

Felvetődik bennem az, hogy Magyar Péter mentálisan vajon alkalmas-e vezetőnek.”

Giró-Szász András: Amíg Orbán Viktor ikon lehet Nyugat-Európában, Magyar Péter csak egy báb

„Ebben nincs több” – még a legelkötelezettebb támogatók is hátra lépnek

Boros Tamás elemző úgy látja: 

Elértünk abba a fázisba, ahol már a leleplezés, a rombolás, a kívülről beszéd az kevésnek bizonyul. Kellene valami újdonság. rombolásra, kívülről beszédre épített politika már nem elég, és valódi újdonság híján a Tisza Párt nem tud továbblépni.” 

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Dévényi István, az egyik legismertebb tiszás újságíró is kijelentette: „Ebben nincs több.” Szerinte az országjárás kifulladt, és mivel a Tarr Zoltán- és Ruszin-Szendi-ügyek után világossá vált, hogy a párt nem tud hiteles második vonalat felmutatni, a projekt lényegében megrekedt. A kritikus hangok erősödése azt jelzi, hogy a mozgalom belső támogatói köre is gyors ütemben erodálódik.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!