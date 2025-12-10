Arculcsapás Magyar Péternek: már a legismertebb tiszások is elfordulnak tőle

„Ebben nincs több” – még a legelkötelezettebb támogatók is hátra lépnek

Boros Tamás elemző úgy látja:

Elértünk abba a fázisba, ahol már a leleplezés, a rombolás, a kívülről beszéd az kevésnek bizonyul. Kellene valami újdonság. rombolásra, kívülről beszédre épített politika már nem elég, és valódi újdonság híján a Tisza Párt nem tud továbblépni.”

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Dévényi István, az egyik legismertebb tiszás újságíró is kijelentette: „Ebben nincs több.” Szerinte az országjárás kifulladt, és mivel a Tarr Zoltán- és Ruszin-Szendi-ügyek után világossá vált, hogy a párt nem tud hiteles második vonalat felmutatni, a projekt lényegében megrekedt. A kritikus hangok erősödése azt jelzi, hogy a mozgalom belső támogatói köre is gyors ütemben erodálódik.