Rendkívüli!

Hivatalos: itt a terv az orosz gáz teljes kivezetésére – a dátumokat is közzétették

Ruszin Szendi Romulusz elismerte, hogy a Tisza Párt választási csalásra készül

Kocsis Máté

Magyar Péter hatalmasat bakizott, Kocsis Máté nem hagyta szó nélkül

Magyar Péter már megint nem tudja, merre van az előre – írja Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Magyar Péter szerint ugyanis Kapuvár és Csongrád ugyanabban a választókerületben vannak, holott a két település 312 kilométerre van egymástól. Nem ez az első baki a Tisza Párt jelöltállítása kapcsán.
Kocsis MátéFideszMagyar Péter

Magyar Péter már megint nem tudja, merre van az előre – írja Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője által posztolt felvételenről kiderül, hogy Magyar Péter teljesen vakon van a választókerületek kapcsán. A Tisza Párt elnöke szerint Kapuvár és Csongrád ugyanabban a választókerületben vannak, holott a két település  312 kilométerre van egymástól.

Magyar Péter, Kocsis Máté, Tisza Párt
Magyar Péterék sorra bakiznak Fotó: Képernyőfotó

Nem ez az első baki a Tisza Párt jelöltállítása kapcsán. A Tisza Párt egyik képviselőjelöltje, Bulyovszky Róz ugyanis abszurd körülmények között lett jelölt Óbudán. Utólag módosítani kellett a bemutatkozását, mert kiderült, hogy rosszul tudta, melyik kerületben indul a Tisza jelöltjeként.

 

