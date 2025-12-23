Magyar Péter beismerte, hogy választási csalásra készülnek! – videó

A Tisza Párt vezére Kéri Lászlóval, a közismert balliberális politológussal, Gyurcsány Ferenc egykori tanácsadójával beszélgetett a házi médiájában, akivel kapcsolatban egyébként folyamatosan megpróbálja letagadni, hogy most az ő tanácsadója.

Magyar Péter, a Tiza Párt vezére (Fotó:YouTube)

Magyar Péter a beszélgetés egy pontján váratlanul arról kezdett beszélni, hogy már szervezik, hogyan tudják Magyarországra szállítani a választás napján a Tisza párti szavazókat. Ez választási csalás lenne. Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon szólta el magát ezekről a tervekről. Magyar Péter embere arról beszélt, hogy már több vállalkozóval egyeztetnek a külföldön élő magyarok utaztatásáról, hogy biztosan itt legyenek a választás napjára. Még buszok bérléséről és a repülőjegyek kifizetéséről is említést tett. Ez a választási eljárásról szóló törvény megsértése, és ráadásul bűncselekmény gyanúját is felveti – olvasható az Ellenpont cikkében.

A tiszás házisajtóban Magyar Péter csúnyán elszólta magát. A Tisza-szakértőségét feleségével, Petschnig Mária Zitával együtt folyamatosan letagadni próbáló Kéri László volt a Kontroll műsorvezetője, itt hangzott el a pártvezértől ijesztő vigyor kíséretében:

…én nagyon örülök, hogy már most szerveződnek a logisztikai támogatások, hogy hogyan tudnak hazajönni együtt busszal, vagy akár repülővel, vagy akár vonattal… mert úgy vannak vele, hogy igen, itt és most… és hogy nincs olyan, hogy egy-két mandátum…

Amit a Tisza Párt vezére mondott, az bűncselekményt is megvalósíthat, de a választási eljárásról szóló törvényt is súlyosan sérti. Az, hogy komoly szándék van a Tisza Pártban a szavazók jogsértő utaztatására, azt megerősíti, hogy néhány héttel ezelőtt Ruszin-Szendi Romulusz is ilyen tervekről beszélt.

