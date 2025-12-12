Fontos közleményt adott ki a Belügyminisztérium: a gyermekvédelmi hatóságok teszik a dolgukat

Magyar Péter a szorult helyzetében ma annyit bizonyított, hogy a gyermekvédelmi hatóságok és a szakemberek teszik a dolgukat – közölte a Belügyminisztérium.

MAGYAR PÉTER (FORRÁS: YOUTUBE)

Kifejtették:

Az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat Meghallgató és Terápiás Központjait a kormány hozta létre éppen a bántalmazott, különösen a szexuálisan bántalmazott gyermekek védelmére, segítségére. A hatóság tapasztalatait, jelzéseit folyamatosan beépítjük a gyermekvédelmi rendszerbe, a törvényalkotásba. A dokumentum megküldésre került 2022. évben a szakszolgálatok vezetői részére, hogy munkájukat segítse. A 2018 óta bevezetett bántalmazáskivizsgálási módszertan szigorú és egyértelmű eljárást ír elő minden intézmény részére. Ez alapján összesen 3428 feljelentést tettek gyermekbántalmazási gyanú miatt gyermekvédelmi intézmények.

Amint bármely gyermekvédelmi intézményben felmerül a gyanú, a hatóságok eljárnak. Ennek is az eredménye, hogy a börtönben lévő pedofilok száma 81-ről 700 fölé emelkedett. Az Orbán-kormány alkotta meg Európa egyik legszigorúbb Büntető Törvénykönyvét, valamint a gyermekvédelmi és pedofilellenes törvényeket. A baloldal egyiket sem támogatta – sőt, ma is Brüsszelben támadja ezeket. A Szőlő utcai javítóintézetről pedig a tények: az ügyet a hatóságok feltárják. A nyomozás zajlik, letartóztatások és kihallgatások történnek. A volt igazgató már rács mögött van, és minden cinkos felelősségre lesz vonva

– közölte a Belügyminisztérium.