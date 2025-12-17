Itt a Bors válasza Magyar Péter botrányos kijelentésére

Hírlevél
42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Példátlan támadás érte a magyar sajtót: Magyar Péter bírósághoz fordult, hogy megakadályozza a lap különszámának terjesztését. A szerkesztőség szerint mindez a diktatúrák legsötétebb reflexeit idézi.
Magyar PétersajtóTisza-csomagelhallgattatásbetiltás

A Bors beszámolója szerint Magyar Péter jogi eszközökkel próbálja elérni, hogy ne jelenhessen meg a lap Tisza-adócsomagot elemző különszáma. A beadvány célja az, hogy a terjesztést már a megjelenés előtt ellehetetlenítse, mivel a Bors részletesen bemutatná a Tisza Párt gazdasági terveit a személyi jövedelemadótól a nyugdíjasokat érintő intézkedéseken át egészen az új áfaterhekig.
 

Magyar Péter
Hihetetlen: Magyar Péter már lapokat tiltana be (Forrás: Bors)

A Bors szerkesztősége tiltakozik a legrosszabb emlékű náci és kommunista időket idéző újságbetiltás és újságégetés terve ellen!

– fogalmaz a Bors szerkesztősége.

Magyar Péter 50 legnagyobb átverése

Magyar Péter hívei újságégetést emlegetnek

A lap szerint az ügy ennél is súlyosabb fordulatot vett, amikor Magyar Péter Facebook-bejegyzése alatt egy Tisza-Szigethez köthető aktivista már az újság nyilvános elégetését vetette fel. A lap a kommentet névvel és elérhetőséggel rögzítette. 

 

A szerkesztőség hangsúlyozza: 

Különszámuk pro és kontra bemutatja a Tisza gazdasági javaslatait, teret adva a párti és az ellenző szakértők véleményének is, hogy az olvasók maguk dönthessenek. 

 

