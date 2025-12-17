Itt a Bors válasza Magyar Péter botrányos kijelentésére

A Bors beszámolója szerint Magyar Péter jogi eszközökkel próbálja elérni, hogy ne jelenhessen meg a lap Tisza-adócsomagot elemző különszáma. A beadvány célja az, hogy a terjesztést már a megjelenés előtt ellehetetlenítse, mivel a Bors részletesen bemutatná a Tisza Párt gazdasági terveit a személyi jövedelemadótól a nyugdíjasokat érintő intézkedéseken át egészen az új áfaterhekig.
A Bors szerkesztősége tiltakozik a legrosszabb emlékű náci és kommunista időket idéző újságbetiltás és újságégetés terve ellen!
– fogalmaz a Bors szerkesztősége.
Magyar Péter hívei újságégetést emlegetnek
A lap szerint az ügy ennél is súlyosabb fordulatot vett, amikor Magyar Péter Facebook-bejegyzése alatt egy Tisza-Szigethez köthető aktivista már az újság nyilvános elégetését vetette fel. A lap a kommentet névvel és elérhetőséggel rögzítette.
A szerkesztőség hangsúlyozza:
Különszámuk pro és kontra bemutatja a Tisza gazdasági javaslatait, teret adva a párti és az ellenző szakértők véleményének is, hogy az olvasók maguk dönthessenek.