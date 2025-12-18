Felháborító! Tisza párti szimpatizáns lehet a bíró Magyar Péter ügyében a Bors betiltásával kapcsolatban

Magyar Péter már lapokat tiltana be

Az ügy lényege, ahogyan lapunk is megírta, hogy Magyar Péter jogi eszközökkel próbálja elérni, hogy ne jelenhessen meg a lap Tisza-adócsomagot elemző különszáma. A beadvány célja az, hogy a terjesztést már a megjelenés előtt ellehetetlenítse, mivel a Bors részletesen bemutatná a Tisza Párt gazdasági terveit a személyi jövedelemadótól a nyugdíjasokat érintő intézkedéseken át egészen az új áfa-terhekig.

Azt is hozzáteszi a lap, ami még inkább felháborítóvá teszi az ügyet, hogy elfogultságról is szó lehet. A Bors információi szerint ugyanis

az ügyet tárgyaló bíró neve szerepel a Tisza Párttal kapcsolatot ápoló bírók között. „Ha így van, várható-e a Fővárosi Törvényszéktől tárgyilagos és pártatlan döntés?”

– teszi fel a jogos kérdést a lap.