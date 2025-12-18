Felháborító! Tisza párti szimpatizáns lehet a bíró Magyar Péter ügyében a Bors betiltásával kapcsolatban

Hírlevél
Ha úgy van, hogy az ügyet tárgyaló bíró neve szerepel a Tisza Párttal kapcsolatot ápoló bírók között, akkor várható-e a Fővárosi Törvényszéktől tárgyilagos és pártatlan döntés? Teszi fel a kérdést a Bors online annak kapcsán, hogy Magyar Péter be akarja tiltatni a lap különszámát még megjelenése előtt.
Mint ismeretes, Magyar Péter és a Tisza Párt jogi lépéseket kezdeményezett, hogy a bíróság tiltsa be a Bors Tisza-adócsomagot elemző, pro és kontra véleményeket megszólaltató különszámát – írta a borsonline.

Magyar Péter
Hihetetlen: Magyar Péter már lapokat tiltana be
Fotó: Bors

A lap azzal folytatja írását, hogy a Tisza párt ügyvédjének hétfő este küldött indítványára és Magyar Péter Facebook-üzenete után szerda délután már csütörtökre, 14:15-re személyes meghallgatást rendelt el az ügyben a Fővárosi Törvényszék egyik bírója.

Az ügy lényege, ahogyan lapunk is megírta, hogy Magyar Péter jogi eszközökkel próbálja elérni, hogy ne jelenhessen meg a lap Tisza-adócsomagot elemző különszáma. A beadvány célja az, hogy a terjesztést már a megjelenés előtt ellehetetlenítse, mivel a Bors részletesen bemutatná a Tisza Párt gazdasági terveit a személyi jövedelemadótól a nyugdíjasokat érintő intézkedéseken át egészen az új áfa-terhekig.

Azt is hozzáteszi a lap, ami még inkább felháborítóvá teszi az ügyet, hogy elfogultságról is szó lehet. A Bors információi szerint ugyanis

az ügyet tárgyaló bíró neve szerepel a Tisza Párttal kapcsolatot ápoló bírók között. „Ha így van, várható-e a Fővárosi Törvényszéktől tárgyilagos és pártatlan döntés?”

– teszi fel a jogos kérdést a lap.

