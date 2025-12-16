Elképesztő: Magyar Péter büszkén vállalja a háború finanszírozását

Hírlevél
19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Újabb provokatív megnyilvánulással hívta fel magára a figyelmet a Tisza Párt manöken hajlamú vezetője. Magyar Péter most tüntetőleg egy olyan plakát előtt pózolt, amely egyértelműen a háború finanszírozásával és a brüsszeli elvárások kiszolgálásával azonosítja a tiszás politikust.
Magyar PéterpózolNemzeti Ellenállás Mozgalomplakát

A magyar baloldali ellenzék önjelölt vezére, Magyar Péter ezúttal nem egy felháborító nyilatkozattal vagy egy félresikerült programismertetéssel hívta fel magára a figyelmet, hanem egy beszédes fotóval.

Újabb provokatív megnyilvánulással hívta fel magára a figyelmet a Tisza Párt manöken hajlamú vezetője. Magyar Péter most tüntetőleg egy olyan plakát előtt pózolt, amely egyértelműen a háború finanszírozásával és a brüsszeli elvárások kiszolgálásával azonosítja a tiszás politikust. Fotó: Magyar Péter Facebook

Magyar Péter a közösségi médiában közzétett, gondosan megkomponált – egyre inkább divatlapokat idéző – pózolásának hátteréül ezúttal a Nemzeti Ellenállás Mozgalom egyik plakátját választotta. 

A plakát éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyar Péter és politikai köre megszorításokra készül annak érdekében, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába irányítsák, a brüsszeli megbízók elvárásainak megfelelően.

Nyíregyháza, 2025. november 29. Mobilplakát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ismét fogadtatás várja MP-t Nyíregyházán címmel tartott sajtótájékoztatóján a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház elõtti téren 2025. november 29-én. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

 

 

