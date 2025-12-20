Hírlevél
Zelenszkij elszólta magát, olyat mondott a békéről, hogy mi is csak lestünk

Magyar Péterék

Magyar Péter hatalmas kudarccal zárja az évet

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
A Tisza Párt tüntetése egy hatalmasan nagy kudarc, jól láthatóan csak alig pár százan lézengenek a rendezvényén. Még a Kontroll, tehát a Tisza Párt propagandamédiájának az adásában sem tudtak telt házas képeket mutogatni, tehát látszódik, hogy Magyar Péter nem lendülettel zárja az évet – mondta Deák Dániel.
Magyar PéterékTisza Párttisza pártiDPKDigitális Polgári KörBALLIBERÁLIS TÜNTETÉSHáborúellenes GyűlésOrbán ViktorLázár JánosMagyar Péter

Nemrég lett vége Orbán Viktor rendezvényének, a háborúellenes gyűlésnek Szegeden. Elképesztően sokan voltak, telt ház volt a szegedi Pick Arénában, több ezren hallgatták Orbán Viktort és Lázár Jánost, hiszen közösen tartottak egy Lázárinfót – mondta Deák Dániel a videójában.

Mindössze ennyien gyűltek össze Magyar Péterék tüntetésén
A politikai elemző hozzátette: 

Ezzel szemben Magyar Péter rendezvénye egy hatalmasan nagy kudarc. Jól láthatóan csak alig pár százan lézengenek a rendezvényén. Még a Kontroll, tehát a Tisza Párt propagandamédiájának az adásában sem tudtak telt házas képeket mutogatni, tehát látszódik, hogy Magyar Péter nem lendülettel zárja az évet, hanem egy hatalmasan nagy kudarccal.

Tarr Zoltán is rövid pórázon, a Hír TV-nek adott interjúját biztonsági emberek szakították félbe

 

 

