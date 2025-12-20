Magyar Péter hatalmas kudarccal zárja az évet

Ezzel szemben Magyar Péter rendezvénye egy hatalmasan nagy kudarc. Jól láthatóan csak alig pár százan lézengenek a rendezvényén. Még a Kontroll, tehát a Tisza Párt propagandamédiájának az adásában sem tudtak telt házas képeket mutogatni, tehát látszódik, hogy Magyar Péter nem lendülettel zárja az évet, hanem egy hatalmasan nagy kudarccal.