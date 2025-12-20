Magyar Péter hatalmas kudarccal zárja az évet

A Tisza Párt tüntetése egy hatalmasan nagy kudarc, jól láthatóan csak alig pár százan lézengenek a rendezvényén. Még a Kontroll, tehát a Tisza Párt propagandamédiájának az adásában sem tudtak telt házas képeket mutogatni, tehát látszódik, hogy Magyar Péter nem lendülettel zárja az évet – mondta Deák Dániel.
Nemrég lett vége Orbán Viktor rendezvényének, a háborúellenes gyűlésnek Szegeden. Elképesztően sokan voltak, telt ház volt a szegedi Pick Arénában, több ezren hallgatták Orbán Viktort és Lázár Jánost, hiszen közösen tartottak egy Lázárinfót – mondta Deák Dániel a videójában.
A politikai elemző hozzátette:
