Botrányos bizonyítékok Magyar Péter egészségügyi szakértőjének korrupciógyanús ügyében

Gilly Gyula benne volt, hogy mennyire és hogyan, az csak találgatható. Azért vannak nyomok. Mutatjuk az Ellenpont bizonyítékait. Két év alatt több mint 35-szörös áron eladni a fillérekért privatizált ÁNTSZ-laborokat, több mint gyanús. Magyar Péter egészségügyi szakértőjének vegytiszta korrupciógyanús ügye.
magyar péterellenponttiszadeák gáborgilly gyulaÁNTSZkorrupció

Felmerült Magyar Péter egészségügyi szakértőjének érintettsége a Gyurcsány-korszak egyik legsúlyosabb korrupciógyanús ügyében, az ÁNTSZ-laboratóriumok privatizációjában – vette észre az Ellenpont a korabeli sajtóbeszámolókban.

Tisza Párt, Gilly Gyula, Magyar Péter egészségügyi szakértője.
Gilly Gyula, Magyar Péter egészségügyi szakértője.
Fotó: YouTube/Új Egyenlőség

Gilly Gyula tagja volt az áron alulinak tűnő – mindössze 48 millió forintért adta el a baloldal az értékes laboratóriumokat – pályázatot jóváhagyó testületnek, és erősíti a gyanút, hogy üzleti kapcsolatban állt a nyertes cég egyik tulajdonosával, Deák Gáborral. Két évvel később Deák eladta az ÁNTSZ-bizniszre létrehozott cégét több mint harmincszor annyiért, amennyiért megvette – mutat rá a lap.

Az Ellenpont pedig most kiderítette, hogy Gilly nem sokkal később ügyvezető lett a céghez tartozó egyik vállalkozásnál.

Magyar Péter szakértője és a befektető

Nem ez volt az egyetlen gigabiznisz, amiben benne volt a keze a befektető Deák Gábornak:

  • az Ispotály Kft.-vel kórházi patikákat privatizált,
  • később pedig többek között az egri Markhot Ferenc-kórház működtetését átvevő, majd csődbe jutó Hospinvesttel is nyomult egy időben

– hívja fel a figyelmet az Ellenpont, majd Magyar Péter szakértője mostani tevékenységét bemutatva, így fogalmaznak:

Gilly Gyula októberben bukkant fel a Tisza környékén, amikor több más szakértővel együtt részt vett az ellenzéki párt váci egészségügyi konferenciáján. Kiderült, hogy a Tisza egészségügyi munkacsoportjának vezetőjeként hónapok óta ő fogja össze a munkát a háttérben.

Kórházakat záratna be Magyar Péter gyurcsányista tanácsadója

Szintén komoly kapcsot jelent a globalista körökhöz, hogy

Magyar Péter új szakértője jelenleg is az Egyensúly Intézetnek dolgozik. Az agytröszt alapítói jól ismert baloldali háttéremberek: Boros Tamás és Závecz Tibor

– teszik hozzá.

