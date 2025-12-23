Botrányos bizonyítékok Magyar Péter egészségügyi szakértőjének korrupciógyanús ügyében

Felmerült Magyar Péter egészségügyi szakértőjének érintettsége a Gyurcsány-korszak egyik legsúlyosabb korrupciógyanús ügyében, az ÁNTSZ-laboratóriumok privatizációjában – vette észre az Ellenpont a korabeli sajtóbeszámolókban.

Gilly Gyula, Magyar Péter egészségügyi szakértője.

Fotó: YouTube/Új Egyenlőség

Gilly Gyula tagja volt az áron alulinak tűnő – mindössze 48 millió forintért adta el a baloldal az értékes laboratóriumokat – pályázatot jóváhagyó testületnek, és erősíti a gyanút, hogy üzleti kapcsolatban állt a nyertes cég egyik tulajdonosával, Deák Gáborral. Két évvel később Deák eladta az ÁNTSZ-bizniszre létrehozott cégét több mint harmincszor annyiért, amennyiért megvette – mutat rá a lap.

Az Ellenpont pedig most kiderítette, hogy Gilly nem sokkal később ügyvezető lett a céghez tartozó egyik vállalkozásnál.

Magyar Péter szakértője és a befektető

Nem ez volt az egyetlen gigabiznisz, amiben benne volt a keze a befektető Deák Gábornak:

az Ispotály Kft.-vel kórházi patikákat privatizált,

később pedig többek között az egri Markhot Ferenc-kórház működtetését átvevő, majd csődbe jutó Hospinvesttel is nyomult egy időben

– hívja fel a figyelmet az Ellenpont, majd Magyar Péter szakértője mostani tevékenységét bemutatva, így fogalmaznak:

Gilly Gyula októberben bukkant fel a Tisza környékén, amikor több más szakértővel együtt részt vett az ellenzéki párt váci egészségügyi konferenciáján. Kiderült, hogy a Tisza egészségügyi munkacsoportjának vezetőjeként hónapok óta ő fogja össze a munkát a háttérben.