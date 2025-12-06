Magyar Péter hisztizése is bizonyítja: egyre erősebb a Fidesz!

Orbán Viktor járja az országot, amiről Magyar Péter sem akart lemaradni. Mindig ugyanabban a városban tart a Tisza is valamiféle rendezvényt.

Nyilván Magyar Péter terve az volt, hogy így majd el tudja terelni a figyelmet Orbán Viktorról. Nem ez történt - írta Bohár Dániel riporter legújabb bejegyzésében.

Bohár Dániel szerint érdemes a létszámot összevetni, az alsó kép már akkor készült, amikor Magyar Péter állt a színpadon

Fotó: Bohár Dániel Facebook oldala

A Háborúellenes Gyűlések telt házasak voltak Győrben, Nyíregyházán és ma Kecskeméten is.



Ezzel szemben Magyar Péter rendezvényei egyre cikibbek, egyre kevesebben vannak, amiért ő pedig egyre idegesebb a színpadon.

Vagyis az egyik oldalon látunk egy kiemelkedő miniszterelnököt, aki minden alkalommal elmondja a vízióját Magyarországról, telt ház előtt.

A másik oldalon pedig látunk egy ideges fröcsögőt, akire egyre kevesebben kíváncsiak.

Nyilván ebben az is benne, hogy közben kiderült, mit tervez a Tisza (adóemelések).

Vagyis azzal, hogy Magyar Péter minden héten próbálja másolni Orbán Viktort, sikerült elérnie, hogy minden héten lássák a magyar emberek, hogy a jobboldal erősebb és sokkal többen is vagyunk.

Megköszönni azért nem fogjuk neki, de jó tudni − zárul a bejegyzés.