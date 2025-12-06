Magyar Péter hisztizése is bizonyítja: egyre erősebb a Fidesz!

Orbán Viktor járja az országot, amiről Magyar Péter sem akart lemaradni. Mindig ugyanabban a városban tart a Tisza is valamiféle rendezvényt.
Nyilván Magyar Péter terve az volt, hogy így majd el tudja terelni a figyelmet Orbán Viktorról. Nem ez történt - írta Bohár Dániel riporter legújabb bejegyzésében.
A Háborúellenes Gyűlések telt házasak voltak Győrben, Nyíregyházán és ma Kecskeméten is.
Ezzel szemben Magyar Péter rendezvényei egyre cikibbek, egyre kevesebben vannak, amiért ő pedig egyre idegesebb a színpadon.
Vagyis az egyik oldalon látunk egy kiemelkedő miniszterelnököt, aki minden alkalommal elmondja a vízióját Magyarországról, telt ház előtt.
A másik oldalon pedig látunk egy ideges fröcsögőt, akire egyre kevesebben kíváncsiak.
Nyilván ebben az is benne, hogy közben kiderült, mit tervez a Tisza (adóemelések).
Vagyis azzal, hogy Magyar Péter minden héten próbálja másolni Orbán Viktort, sikerült elérnie, hogy minden héten lássák a magyar emberek, hogy a jobboldal erősebb és sokkal többen is vagyunk.
Megköszönni azért nem fogjuk neki, de jó tudni − zárul a bejegyzés.