Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

Tudta?

Későn kezdték a mentést, mind a 28 ember meghalt a viharban

Győr

Magyar Péter hisztizése is bizonyítja: egyre erősebb a Fidesz!

19 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor járja az országot, amiről Magyar Péter sem akart lemaradni. Mindig ugyanabban a városban tart a Tisza is valamiféle rendezvényt, azonban az utóbbira egyre kevesebben kíváncsiak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
GyőrOrbán ViktorTiszaNyíregyháza

Orbán Viktor járja az országot, amiről Magyar Péter sem akart lemaradni. Mindig ugyanabban a városban tart a Tisza is valamiféle rendezvényt.
Nyilván Magyar Péter terve az volt, hogy így majd el tudja terelni a figyelmet Orbán Viktorról. Nem ez történt - írta Bohár Dániel riporter legújabb bejegyzésében.

Bohár Dániel, Magyar Péter
Bohár Dániel szerint érdemes a létszámot összevetni, az alsó kép már akkor készült, amikor Magyar Péter állt a színpadon
Fotó: Bohár Dániel Facebook oldala

 

A Háborúellenes Gyűlések telt házasak voltak Győrben, Nyíregyházán és ma Kecskeméten is.


Ezzel szemben Magyar Péter rendezvényei egyre cikibbek, egyre kevesebben vannak, amiért ő pedig egyre idegesebb a színpadon.
Vagyis az egyik oldalon látunk egy kiemelkedő miniszterelnököt, aki minden alkalommal elmondja a vízióját Magyarországról, telt ház előtt.
A másik oldalon pedig látunk egy ideges fröcsögőt, akire egyre kevesebben kíváncsiak.
Nyilván ebben az is benne, hogy közben kiderült, mit tervez a Tisza (adóemelések).
Vagyis azzal, hogy Magyar Péter minden héten próbálja másolni Orbán Viktort, sikerült elérnie, hogy minden héten lássák a magyar emberek, hogy a jobboldal erősebb és sokkal többen is vagyunk.
Megköszönni azért nem fogjuk neki, de jó tudni − zárul a bejegyzés.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!