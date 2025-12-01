A fele sem igaz – így ferdíthet Magyar Péter az előválasztási számokkal

Magyar Péter ismét nehéz helyzetbe került, miután egy kiszivárgott adat szerint jóval kevesebben szavazhattak a Tisza előválasztásán, mint amennyit a pártvezető bejelentett. A Mandiner az ATV.hu egyik olvasójára hivatkozva arról írt, hogy a szavazók számát a rendszerben kiosztott egyedi azonosítók alapján akár feleakkora lehet becsülni, mint a Magyar Péter által bemondott 300 ezres részvétel.

Magyar Péter Fotó: Mediaworks/Markovics Gábor

A szavazáshoz kötelező volt a regisztráció. Az ATV.hu informátora azt állította, hogy az e-maillel, névvel és lakcímmel történő bejelentkezéskor kapott sorszám alapján körülbelül 148 614 lehetett a tényleges résztvevők száma. A portál szerint a Tisza több választókerületben nem közölt konkrét szavazatszámot, csak arányokat. Így a hivatalos adatokból a részvétel nem rekonstruálható. Ez tovább erősítette a kételyeket az előválasztásról elhangzott állításokkal kapcsolatban.

A friss fejlemények különösen kellemetlenek lehetnek Magyar Péter számára, tekintve, hogy még az általa említett 300 ezer résztvevő is jócskán elmarad a 2021-es baloldali előválasztás számaitól, ahol az első fordulóban 634 ezren, a másodikban pedig 662 ezren szavaztak.

Akkor a voksolók több mint háromnegyede személyesen adta le a szavazatát, nem online.

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője pénteki Facebook-bejegyzésében már felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter többször közölt a valóságnál magasabb adatokat. A politikus példaként a Tisza Világ alkalmazás letöltésszámát említette, ahol a bemondott 400 ezres értékről később kiderült, hogy valójában körülbelül 200 ezret jelentett, ráadásul nem csak letöltők szerepeltek az adatbázisban.

A mostani kiszivárgás alapján még a Magyar Péter által állított részvételi szám is túlzónak tűnik. Ha igaz az ATV.hu informátora által feltételezett működés, akkor a tényleges részvétel a bemondott adat felét sem érhette el.

A korább cikkünkben már idéztük, hogyan állította szembe Kocsis Máté a 2021-es és a mostani előválasztás számait. Akkor úgy fogalmazott: míg négy éve kétszer ekkora részvételből „Márki-Zay Péter és egy irgalmatlan zakó” lett, most Magyar Péter próbál győzelmi jelentést írni. A tények szerinte világosak: