Magyar Péter elbukott az online térben is

Alig csatlakoztak 2025-ben a Magyar Péter által meghirdetett rendszerváltó tagsághoz, a párt applikációja teljesen kiürült, míg a Tisza-szigetek számos vármegyében láthatatlanok – írta a Magyar Nemzet. A portál összeállításából kiderül, hogy

Magyar Péter leszerepelt az online térben, amit remekül bizonyít a rendszerváltó tagság bukása.

A Tisza elnöke még 2024 júniusában hirdette meg a forradalminak titulált programot, amihez eleinte folyamatosan csatlakoztak az elkötelezett hívek. Idén év elején 23 ezer fő volt a rendszerváltó tagságra előfizetők száma, míg az év végére ez a szám alig lépte át a 38 ezret. Tehát – mint írják – egy év alatt 15 ezerrel nőtt az előfizetők száma, ami nyolcezerrel kevesebb, mint amennyi 2024 júniusa és decembere között volt. Ezzel pedig

még mindig nagyon messze van Magyar Péter kitűzött céljától, hogy elérje az egy évvel ezelőttre ígért ötvenezret a rendszerváltó tagság létszáma.

Fotó: Máté Krisztián

Emellett az idén ősszel elindított Tisza Világ applikáció is csúfosan leszerepelt, miután kétszázezer ember személyes adati kerültek ki a világhálóra, ráadásul az alkalmazás kialakításában ukránok is részt vettek. Az adatszivárgási botrány kirobbanását követő napokban, hetekben több mint harmincezer Tisza-szimpatizáns hagyott fel a telefonos alkalmazás aktív használatával.

Az eredeti tervek szerint Magyar Péterék a Tisza Világ alkalmazást használták volna az előválasztásuk lebonyolítására, ám ehelyett végül arra kényszerültek, hogy a nemzet hangja szavazásuk honlapján vezényeljék le a színjátékot. Mindez annak köszönhető, hogy

a sorozatos adatszivárgások eredményeként a Tisza Világ applikációt már szinte senki sem használta.

A lap hozzátette, a Tisza-szigetek is arról tanúskodnak, hogy súlyos problémákkal küzd Magyar Péter. Elég csak azt megnézni, hogy Budapest több kerületében egyáltalán nem működik Tisza-sziget. A fővároson kívül is vannak problémák ezekkel a szervezetekkel, és vidéken sem áll jól a Tisza, több vármegyeszékhely is igencsak híján van a szigeteknek.