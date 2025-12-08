Ez lenne Magyar Péter és Márki-Zay közös csodafegyvere – mutatjuk!

A Magyar Péter körül kialakult utaztatási botrány ismét reflektorfénybe állítja, milyen szerepet szán a Tisza Párt a külföldi szavazóknak a következő választáson. A kérdés a kampány központi elemévé válhat, miután a párt egyik bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz arról beszélt Tatabányán, hogy vállalkozókkal egyeztettek a Nyugat-Európában élő magyarok hazautaztatásáról. A választási törvény szerint a repülőjegyek vagy buszok kifizetése ellenszolgáltatásnak minősülne, mégis felmerült egy olyan lehetőség, amely a 2022-es csodafegyverre emlékeztet – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet

A Tisza Párt terve feltűnően hasonlít arra, amit három évvel korábban Márki-Zay Péter is megpróbált. A baloldal volt miniszterelnök-jelöltje akkor úgy vélte, a külföldi szavazók felrázhatják a választási térképet, ezért kampányt szervezett Berlinben, Münchenben és Londonban. A külföldi szavazók számottevő részét célozta meg, és olyan rendezvényeket tartott, amelyekre jelentős összegeket költöttek. London egyik exkluzív termét például egymillió forintért bérelték ki egyetlen estére. A külföldi szereplők meggyőzésére külön kampánygépezet épült, telekocsi-hálózattal és a Repülővel jöttünk kezdeményezéssel.

A számok akkor sem voltak elhanyagolhatók. A 2022-es választáson 65 480-an szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben, és több mint 57 ezren el is mentek szavazni. Londonban 8138 regisztráció mellett 6951-en járultak az urnához, ami több mint 85 százalékos részvételt jelentett. Hasonló volt a helyzet Münchenben és Stuttgartban is. A nagy erőfeszítések ellenére a stratégia nem hozta meg az áttörést: a Fidesz–KDNP 54,1 százalékos listás eredménnyel nyert.

A történet mégis visszaköszönni látszik. Márki-Zay Péter az utóbbi időben látványosan támogatja Magyar Pétert, és nem titkolta, hogy akár szobrot is állítana neki. A jelek alapján könnyen lehet, hogy a régi tanácsok újra előkerültek, és a Tisza most ugyanabba a kampánygödörbe készül belesétálni, amelyben a baloldal 2022-ben már elbukott.