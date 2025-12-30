Összeomlás felé: botrány botrányt követett, zuhan Magyar Péter népszerűsége

Nem zárt sikeres évet Magyar Péter, akinek népszerűsége nyár óta folyamatos lejtmenetben van.
A Tisza elnökének évét botrányok, kommunikációs hibák, rossz politikai döntések és egyre kínosabb szereplések kísérték.
A Magyar Nemzet összefoglalójából kiderül, Magyar Péter a kezdeti lendület és a hangos megszólalások után mára sokak számára még a baloldalon is világossá vált: a Tisza Párt elnöke képtelen valódi, megbízható politikai alternatívát kínálni.
A portál cikke rámutat, az első kudarc a párt erdélyi látogatása volt, amikor
Magyar Péter román földnek nevezte Nagyváradot,
ráadásul ugyanekkor szólalt meg volt felesége, Varga Judit is, aki arról beszélt, Magyar Péter 14 hónapig zsarolta azzal a hangfelvétellel, mellyel politikai karrierét kezdte.
A portál kitért arra is, amikor a Tisza elnöke júliusban kis zápornak nevezte azt az ítéletidőt, amely miatt a repteret is le kellett zárni Budapesten. „Volt egy zápor, és emiatt le kellett zárni az egyik terminált, és töröltek minden gépet. Itt is megvolt a repülőrajt” – fogalmazott a bejegyzésében.
Másnapra azonban sokak kérésére és tanácsára törölte a posztot.
Hakni földön, vizen, levegőben
Magyar Péter kimaxolta a nyarat, igaz, nem politikai tevékenységgel. A Tisza elnöke nyaralt Olaszországban, kenuzott a Tiszán, szörfözött a Balatonon, kvadozott, old timer autót vezetett, mindez azonban csak tovább csökkentette népszerűségét.
Egyik legkínosabb látogatása szintén Erdélyben volt: amikor Orbán Viktor miniszterelnök a a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen beszédet is mondott, Magyar Péter kitalálta, hogy ő is elutazik Erdélybe, ahol Tisza-tábort rendeztek.
Az esemény kínos érdektelenségbe fulladt, legfeljebb negyvenen-ötvenen álldogáltak a helyszínen, ezeknek az embereknek is a többsége Budapestről odautaztatott aktivista vagy valamelyik balliberális sajtótermék munkatársa volt.
A gyatra érdeklődés annyira szembetűnő volt, hogy az élő közvetítésben hallatszott is, hogy Magyar Péter azt kérte a stábjától: ne mutassák, milyen kevesen kíváncsiak rá.
Ezek után Magyar Péter azzal állt elő, hogy mindenhova követi a miniszterelnököt, így elment Kötcsére is, ahol szintén elég kevesen voltak kíváncsiak mondanivalójára.
Hasonlóan kudarcba fulladt a Tisza október 23-i demonstrációja, a Békemenet napjára ugyanis Magyar Péter is menetet hirdetett a Hősök terére.
A Tisza elnöke még azt is szerette volna elérni, hogy ugyanott, a Műcsarnok lépcsőjén szólalhasson fel, ahol Orbán Viktor 1989-ben, de be kellett érnie a téren felállított színpaddal.
Adóemelés és adatszivárgás
A lap felidézte, hogy ősszel kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki a Tiszától. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében.
A népszerűségi kaput valószínűleg a párt kiszivárgott adóemelési tervei csukták be, emlékezetes, hogy egy etyeki tiszás fórumon Tarr Zoltán alelnök arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.
A felméréseket is bukja a Tisza
A portál rámutatott, a fentiek tükrében talán senkit sem lep meg a Nézőpont Intézet kutatási eredménye, amely szerint ha most vasárnap tartanának országgyűlési választást, a Fidesz 46 százalékos listás eredménnyel magabiztosan győzne a 39 százalékon álló Tisza Párt előtt. A felmérés szerint kormánypártok megnyerték a politikai őszt, miközben Magyar Péterék nem tudták átvenni a kezdeményezést, támogatottságuk pedig november vége óta csökken, így az ellenzéki erőtérben sem történt áttörés.