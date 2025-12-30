Összeomlás felé: botrány botrányt követett, zuhan Magyar Péter népszerűsége

Nem zárt sikeres évet Magyar Péter, akinek népszerűsége nyár óta folyamatos lejtmenetben van.

A Tisza elnökének évét botrányok, kommunikációs hibák, rossz politikai döntések és egyre kínosabb szereplések kísérték.

A Magyar Nemzet összefoglalójából kiderül, Magyar Péter a kezdeti lendület és a hangos megszólalások után mára sokak számára még a baloldalon is világossá vált: a Tisza Párt elnöke képtelen valódi, megbízható politikai alternatívát kínálni.

A portál cikke rámutat, az első kudarc a párt erdélyi látogatása volt, amikor

Magyar Péter román földnek nevezte Nagyváradot,

ráadásul ugyanekkor szólalt meg volt felesége, Varga Judit is, aki arról beszélt, Magyar Péter 14 hónapig zsarolta azzal a hangfelvétellel, mellyel politikai karrierét kezdte.

A portál kitért arra is, amikor a Tisza elnöke júliusban kis zápornak nevezte azt az ítéletidőt, amely miatt a repteret is le kellett zárni Budapesten. „Volt egy zápor, és emiatt le kellett zárni az egyik terminált, és töröltek minden gépet. Itt is megvolt a repülőrajt” – fogalmazott a bejegyzésében.

Másnapra azonban sokak kérésére és tanácsára törölte a posztot.

Magyar Péter „ellen-Tusványosa" rendesen földbe állt Fotó: Facebook





Hakni földön, vizen, levegőben

Magyar Péter kimaxolta a nyarat, igaz, nem politikai tevékenységgel. A Tisza elnöke nyaralt Olaszországban, kenuzott a Tiszán, szörfözött a Balatonon, kvadozott, old timer autót vezetett, mindez azonban csak tovább csökkentette népszerűségét.

Magyar Péter hónapokig haknizott, csúnyán elbukta a nyarat (Fotó: Magyar Péter közösségimédia-felülete)

Egyik legkínosabb látogatása szintén Erdélyben volt: amikor Orbán Viktor miniszterelnök a a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen beszédet is mondott, Magyar Péter kitalálta, hogy ő is elutazik Erdélybe, ahol Tisza-tábort rendeztek.

Az esemény kínos érdektelenségbe fulladt, legfeljebb negyvenen-ötvenen álldogáltak a helyszínen, ezeknek az embereknek is a többsége Budapestről odautaztatott aktivista vagy valamelyik balliberális sajtótermék munkatársa volt.

A gyatra érdeklődés annyira szembetűnő volt, hogy az élő közvetítésben hallatszott is, hogy Magyar Péter azt kérte a stábjától: ne mutassák, milyen kevesen kíváncsiak rá.