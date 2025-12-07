A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

Szombaton egy terjedelmes posztban tagadta Felcsuti Péter, Magyar Péter szakértője, hogy bármiféle köze lenne a Tiszához, illetve a baloldali párt tervezett megszorítócsomagjához. A nagyvállalkozó hat pontban utasította vissza a sajtóban megfogalmazott állításokat.

Felcsuti Péter, Magyar Péter tanácsadója központi alakja volt az ország eladósításának és a hazai devizahitelezésnek

Fotó: Tuba Zoltán / Origo

Furcsa tagadás Magyar Péter tanácsadójától

Többek között azt írta, hogy soha nem volt és ma sincs semmilyen kapcsolata a Tisza Párttal és a munkatársaival. Azt is aláhúzta, hogy nem vett részt semmilyen – adó- vagy más témájú – anyag megírásában, hozzátéve, hogy csak a sajtóból értesült a baloldali párt gazdasági terveiről.

Felcsuti szerint így a véleménye nem releváns a témában, igaz, azt azért hozzáfűzte, hogy Magyar Péteréknél sokkal kritikusabb véleménye van a magyar adórendszerről.

A nagyvállalkozó kifakadása azért meglepő, hiszen az aláírása ott díszeleg a Tisza 600 oldalas, gazdasági programján.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a 600 oldalas háttéranyag a régi baloldalt idézve a közteherviselés gyökeres átalakítását célozza. A program évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt biztosítana a költségvetésnek adó- és járulékemelésekből. Többek között bevezetnék a progresszív személyi jövedelemadót, csökkentenék a családi kedvezményeket és vagyonadót vetnének ki a tehetősebbekre. Nemcsak az adózási rendszert reformálnák meg, hanem a TB-rendszert is radikálisan átalakítanák.

Azért is érthetetlen a baloldali bankár reakciója, hiszen nem is olyan régen maga beszélt arról, hogy a terv létezik, és „nagy kár, hogy Magyar Péterék visszatáncoltak tőle."

„Láttuk, hogy a Tisza Párt […] egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, valahogy kitudódott […], a Tisza Párt már vissza is vonta. Tehát volt egy nagyon bágyadt, nagyon halovány elképzelés, hogy kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyijövedelemadó-rendszerben” – jelentette ki a Hírklikknek adott interjújában. A baloldali közgazdász egyébként legutóbb a Népszavában „Adók és mítoszok" című írásában foglalt állást a megszorítások mellett.