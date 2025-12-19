Újabb szánalmas hazugságon kapták Magyar Pétert

Éles kritikát fogalmazott meg a Tisza vezetőjével szemben Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán közzé tett videós Facebook-bejegyzésében, mivel a fideszes politikus szerint, most egy újabb fontos ügyben, az uniós agrárpolitika vonatkozásában derült ki, hogy Magyar Péter nem mond igazat.

Kiderült, hogy Tisza Párt vezetője az EU agrárpolitikájával kapcsolatban sem mond igazat. Ezt Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője mondja, aki szerint Magyar Péter a magyar gazdák előtt simán letagadta azokat az uniós terveket, amelyek miatt Brüsszelben gazdák ezrei tüntetnek, és amelyeket épp a saját brüsszeli pártja, az Európai Néppárt erőltet. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Dömötör Csaba szerint a valóság épp az ellenkezője annak, mint amit Magyar Péter állít



Dömötör Csaba szerint a Tisza Párt elnöke a magyar gazdák előtt egyszerűen letagadta azokat az uniós terveket, amelyek miatt jelenleg Brüsszelben is több ezer európai gazda vonult utcára tiltakozni.

A videós bejegyzésében Dömötör Csaba egy olyan lakossági fórumon elhangzott fbeszédet mutat be, amelyen Magyar Péter így fogalmaz:

Hát itt jelzem, hogy senki nem akarja elvenni a területalapú támogatást, még Brüsszel sem. Ez is egy ordas hazugság.”

Magyar Péter még azt is hozzátette, szerinte azért nem kerülhet sor ilyen lépésekre, mert más országokban erős az agrár érdekképviselet:

Ha Brüsszelnek ez eszébe jutna, akkor a francia és a német gazdák, meg a hollandok, meg a belgák egy nap alatt gyújtanák fel az Európai Parlamentet.”

Dömötör Csaba szerint azonban a valóság épp az ellenkezője annak, mint amit Magyar Péter állít. Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy éppen azok a tervek váltották ki a brüsszeli gazdatüntetéseket, amelyeket Magyar Péter saját brüsszeli pártcsaládja, az Európai Néppárt is támogat.

A fideszes EP-képviselő felsorolása szerint ezek közé tartozik:

az agrártámogatások mintegy 20 százalékos megvágása, amely reálértéken néhány év alatt akár 50 százalékos csökkenést jelenthet;

az uniós piacok megnyitása a dél-amerikai óriásgazdaságok előtt a MERCOSUR-megállapodás révén;

valamint az ukrán óriásgazdaságok előtti piacnyitás, amelyről szóló szabadkereskedelmi megállapodás már október végén hatályba is lépett.

Dömötör Csaba szerint elfogadhatatlan, hogy miközben európai gazdák tömegei tiltakoznak Brüsszelben ezek ellen az intézkedések ellen, addig Magyar Péter itthon letagadja a problémát.