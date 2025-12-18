Hergelés – az államtitkár reagált a gyermekvédelmet támadó újabb álhírre

Magyar Péterben kivételesen visszataszító módon párosul az ismerethiány a rosszindulattal. Miután pártja lejtőre került a vérszegény jelöltállítás, az adatszivárgási botrány és a kiszivárgó adóemelési tervek miatt, kétségbeesetten keresett új témát magának. Ezért ráállt a DK vonalára a hergelésben. Minden félinformációt, bulváros pletykát készpénznek vesz és szenzációs tényként tálal – írta Fülöp Attila, gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár csütörtökön.

„Magyar Péter nem is akar utánajárni a valóságnak, csak az indulatok gerjesztése érdekli"

Fotó: Csudai Sándor

Az államtitkár hozzátette, Magyar Péter nem is akar utánajárni a valóságnak, csak az indulatok gerjesztése érdekli. Fülöp szerint ehhez kétségbeesésében a szüleik nélkül felnővő gyerekeket választja eszközként.

Fülöp Attila azzal kapcsolatban írta bejegyzését, hogy Magyar Péter a mindennapi lájkvadászatért összemossa az árvagyereket az előzetesben ülő bűnözővel, a békés iskolást a pszichiátriai beteggel. Az államtitkár szerint, aki otthon bántalmazó, az a közéletben is bántalmazó.

Aki otthon bezárja és terrorizálja a feleségét, annak a nehéz sorsú gyerek is csak egy politikai termék.

– tette hozzá.

A valóság Magyar Péter szenzációhajhász torzításaival szemben

Az államtitkár közölte, a felvétel egy speciális gyerekotthonban készült, ahol súlyos pszichés és viselkedési problémákkal küzdő fiatalok vannak, „sokszor félelmet keltő, rendszeresen őrjöngő, öngyilkossággal fenyegetőző, gyógyszeres kezelés alatt álló, ön és közveszélyes fiatalok.”

Ahogyan az álhírrel szemben az igazságot bemutatva fogalmazott az államtitkár:

„A konkrét tavalyi eset: 2 fiatal szóváltásba keveredtek, melynek verekedés lett a következménye. 2 kolléga hosszan próbálta rendre bírni őket. Mindkét gyermek lecsillapodott, kérésükre az egyik békejobbot nyújtott a másiknak, melyet ő visszautasított. Ekkor ő hirtelen haragjában a TV képernyőjére mért egy hatalmas ütést, a TV azonnal nézhetetlenné vált, felülete behorpadt.

A fiatal a TV-ből a kábelt is kiszedte, nyakára tekerte azt, és kiabálta, hogy megfojtja magát. Ezután is indulatos maradt, közölte, hogy mindenkit ott meg fog ölni.

Yousufi Qais – aki Magyarországon járt egyetemre, vállalt munkát, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezett, valamint átment a pszichológiai és a kifogástalan életvitel vizsgálaton is – lefogta őt, hogy megvédje a többi fiatalt, és a többi kollegát.