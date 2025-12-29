Mutatjuk, kinek adta Magyar Péter a gyomorforgató karácsonyi interjúját

Óriási felháborodást keltett karácsony másnapján Magyar Péter öninterjúja, amelyhez Szily Nórát választotta asszisztens sajtósnak – írta az Ellenpont legújabb elemzésében. A portál szerint ugyanis
Szily Nóra még a baloldali propagandistáktól is szokatlan módon kérdések helyett hosszú tízperceken keresztül Magyar Pétert ajnározta
olyan mondatokkal, mint például, "hogy lehet ezt bírni fizikailag, mentálisan és lelkileg" , - mármint, amit Magyar csinál. Vagy épp "maratoni teljesítményről" értekezett kérdés helyett. Tette ezt úgy, hogy
Magyar Péter még egy napot sem töltött valódi felelősséggel járó politikai pozícióban, tehát fogalma sincs mivel jár a valódi politikai felelősség.
– Azonban az igazán felháborító része az interjúnak mégsem Magyar gyomorforgató méltatása volt, hanem ahogy a Tisza Párt elnöke azt ecsetelte - és Szily Nóra ezt hagyta neki -, hogy az ő életében mennyire meghatározó szerepet töltenek be a nők és mennyire tiszteli és becsüli őket – hívta fel a figyelmet a portál, idézve a Tisza elnökének szavait.
Alapvetően az én életemet például a nők határozzák meg. Legyen az az édesanyám, a nagymamám, a dédnagymamám, a volt feleségem, a volt menyasszonyom, a körülöttem lévő nők, a jelenlegi barátnőm. És én nagyon hálás vagyok a közéletben is, meg mindenhol
– magyarázta a Tisza Párt elnöke. Szily Nóra pedig mélyen hallgatott arról, hogyan bántalmazta Magyar Péter a volt feleségét, Varga Juditot és hogyan alázta meg a volt menyasszonyát, Vogel Evelint - és hogyan fenyegette börtönnel és hogyan jelentette fel mindkettőt.
Elítélő reakciók
Mint írták, a reakciók érthető módon nem maradtak el.
A gyűlölködő Tisza párti aktivistákon és a most már Tisza-jelölt, genderaktivista Bódis Krisztán kívül mindenki felháborodott Magyar Péter mondatain, Szily Nóra nyálas, alázatos alákérdezésén és asszisztálásán.
Hiszen mindenki emlékezhet Varga Judit nyilatkozatára Magyar agressziójáról. Hasonló esetekről számolt be egyébként az előbb említett Vogel Evelin is.
– Az LMBTQ-aktivista Bódis Kriszta, "szívéből jövő ölelést" küldött, és azt írta, Szily Nórával olyan kötelékek kötik össze, amelyek "olyan testvéri kötelékek, amelyek nem vér szerint valók, hanem lelkiek". Ez nyilván így is lehet - csak éppen egészen mást mond el Bódis Kriszta lelkéről, mint amit ő szeretne – vélekedett az Ellenpont, szerintük ugyanis
Magyar Péter a karácsonyi elcsendesedést arra kívánta használni, hogy Szily Nóra segítségével jobb színben láttassa magát a nők szemében.
Hozzátették, nem véletlenül, a közvéleménykutatások ugyanis azt mutatják, hogy a nők mélyen elítélik Magyar Péter erőszakos viselkedését - ezt még a Telex is kénytelen volt elismerni.
Szily szerepe
A portál megítélése szerint Szily Nóra láthatóan mellékszereplő ebben az interjúban, és első ránézésre nehezen érthető, miért őt választotta Magyar Péter, hiszen mindenhol megbukott, és egy évtizede szinte csak úgy szerepel a médiában, hogy baloldali műsorokban interjúkat készítenek vele, megpróbálván a köztudatban tartani. Ugyanakkor, ha megnézzük az életútját, akkor azt látjuk, hogy
Szily nagyobb lehetőségeket a baloldali kormányok idején, vagy baloldali szerkesztőségekben kapott.
Felidézték, a pszichológus szakon végzett Szily Nóra egyetlen percig nem dolgozott a szakmában, a rendszerváltás után azonnal a Magyar Rádióhoz ment, majd 1992-től 1998-ig a Magyar Televízió műsorvezetője volt kipróbált baloldali riporterként.
Az MSZP-SZDSZ kormány bukása után a Horn Gyula segítségével frekvenciához jutó RTL adott neki munkát, 1998-tól a Reggeli című gyenge nézettségű bulvárműsorát vezette Alföldi Róberttel együtt.
2002-ben aztán a baloldal hatalomra kerülésével visszatért a köztévéhez. Általában hosszabb interjúkat készített nem közéleti témákban.
Kiemelték, Szily Nóra is a Heti Hetes tagja volt, többek között Farkasházy Tivadar, Gálvölgyi János és Kéri László társaságában - a műsor a 2000-es években szinte kizárólag a jobboldal és Orbán Viktor gyalázásával volt elfoglalva. Szily baloldali kapcsolatrendszerét jól mutatja, hogy a Partizán és a szintén szélsőbaloldali WMN reklámozta interjúit. Mindkét szélsőbaloldali műsorvezető, Gulyás Márton és D. Tóth Kriszta is megróbálta a köztudatban tartani Szily Nórát.
Kiállása Magyar Péter mellett is jól mutatja, hogy a teljes baloldal besorolt a Tisza mögé.
Hozzátették, Szily Nóra műsorait gyakran használta arra, hogy nyájaskodó propagandainterjút készítsen baloldali közszereplőkkel, így Puzsér Róbertel, Alföldi Róberttel, Kálmán Olgável vagy Havas Henrikkel.
Az Ellenpont szerint a fentiek tükrében jól látható, mire volt szüksége Magyar Péternek Szily Nórától: a gátlástalan hízelgésre, amit minden baloldali szereplővel szemben elővesz. Ebben ugyan nem is kellett csalódnia, de elszámolta magát.
Szily Nóra alélt csodálata Magyar Péter és gyűlölete Varga Judit iránt akkora felháborodást okozott, hogy a Tisza Pártnál kénytelenek voltak kármentésbe kezdeni.
Ezért utasították az összes aktivistát arra, hogy védjék meg Szily Nórát, az Ellenpont információi szerint pedig Magyar Péter már megrendelte a kamu közvéleménykutatási eredményt, aminek segítségével azt próbálják hazudni, hogy milyen sokakhoz jutott el és milyen sikeres volt az interjú.