Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

90 százalék kész, de a maradék dönthet mindenről — így áll most a béketerv

Ezt látnia kell!

Magyar Péter hidegzuhanyt kapott: itt van a legújabb felmérés eredménye

tisza párt

Mutatjuk, kinek adta Magyar Péter a gyomorforgató karácsonyi interjúját

32 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy port kavart Magyar Péter karácsonyi interjúja, melyet Szily Nórának adott, és amelyben a tisza elnöke egészen különös módon beszélt a nőkről, mindazok ellenére, ahogy volt feleségével, Varga Judittal bánt, vagy ahogy női újságírókkal beszél a különböző rendezvényein. Az Ellenpont legfrissebb cikkében arra világít rá, miért is volt gyomorforgató az ünnepi beszélgetés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza pártmagyar pétervarga juditbódis krisztainterjú

Óriási felháborodást keltett karácsony másnapján Magyar Péter öninterjúja, amelyhez Szily Nórát választotta asszisztens sajtósnak – írta az Ellenpont legújabb elemzésében. A portál szerint ugyanis 

Szily Nóra még a baloldali propagandistáktól is szokatlan módon kérdések helyett hosszú tízperceken keresztül Magyar Pétert ajnározta

 olyan mondatokkal, mint például, "hogy lehet ezt bírni fizikailag, mentálisan és lelkileg" , - mármint, amit Magyar csinál. Vagy épp "maratoni teljesítményről"  értekezett kérdés helyett. Tette ezt úgy, hogy 

Magyar Péter még egy napot sem töltött valódi felelősséggel járó politikai pozícióban, tehát fogalma sincs mivel jár a valódi politikai felelősség.

– Azonban az igazán felháborító része az interjúnak mégsem Magyar gyomorforgató méltatása volt, hanem ahogy a Tisza Párt elnöke azt ecsetelte - és Szily Nóra ezt hagyta neki -,  hogy az ő életében mennyire meghatározó szerepet töltenek be a nők és mennyire tiszteli és becsüli őket – hívta fel a figyelmet a portál, idézve a Tisza elnökének szavait.

 Alapvetően az én életemet például a nők határozzák meg. Legyen az az édesanyám, a nagymamám, a dédnagymamám, a volt feleségem, a volt menyasszonyom, a körülöttem lévő nők, a jelenlegi barátnőm. És én nagyon hálás vagyok a közéletben is, meg mindenhol

 – magyarázta a Tisza Párt elnöke. Szily Nóra pedig mélyen hallgatott arról, hogyan bántalmazta Magyar Péter a volt feleségét, Varga Juditot és hogyan alázta meg a volt menyasszonyát, Vogel Evelint - és hogyan fenyegette börtönnel és hogyan jelentette fel mindkettőt. 

Elítélő reakciók

Mint írták, a reakciók érthető módon nem maradtak el. 

A gyűlölködő Tisza párti aktivistákon és a most már Tisza-jelölt, genderaktivista Bódis Krisztán kívül mindenki felháborodott Magyar Péter mondatain, Szily Nóra nyálas, alázatos alákérdezésén és asszisztálásán. 

Hiszen mindenki emlékezhet Varga Judit nyilatkozatára Magyar agressziójáról. Hasonló esetekről számolt be egyébként az előbb említett Vogel Evelin is.

– Az LMBTQ-aktivista Bódis Kriszta, "szívéből jövő ölelést" küldött, és azt írta, Szily Nórával olyan kötelékek kötik össze, amelyek "olyan testvéri kötelékek, amelyek nem vér szerint valók, hanem lelkiek". Ez nyilván így is lehet - csak éppen egészen mást mond el Bódis Kriszta lelkéről, mint amit ő szeretne – vélekedett az Ellenpont, szerintük ugyanis 

Magyar Péter a karácsonyi elcsendesedést arra kívánta használni, hogy Szily Nóra segítségével jobb színben láttassa magát a nők szemében. 

Hozzátették, nem véletlenül, a közvéleménykutatások ugyanis azt mutatják, hogy a nők mélyen elítélik Magyar Péter erőszakos viselkedését - ezt még a Telex is kénytelen volt elismerni.

Szily szerepe

A portál megítélése szerint Szily Nóra láthatóan mellékszereplő ebben az interjúban, és első ránézésre nehezen érthető, miért őt választotta Magyar Péter, hiszen mindenhol megbukott, és egy évtizede szinte csak úgy szerepel a médiában, hogy baloldali műsorokban interjúkat készítenek vele, megpróbálván a köztudatban tartani. Ugyanakkor, ha megnézzük az életútját, akkor azt látjuk, hogy

 Szily nagyobb lehetőségeket a baloldali kormányok idején, vagy baloldali szerkesztőségekben kapott.

Felidézték, a pszichológus szakon végzett Szily Nóra egyetlen percig nem dolgozott a szakmában, a rendszerváltás után azonnal a Magyar Rádióhoz ment, majd 1992-től 1998-ig a Magyar Televízió műsorvezetője volt kipróbált baloldali riporterként. 

Az MSZP-SZDSZ kormány bukása után a Horn Gyula segítségével frekvenciához jutó RTL adott neki munkát, 1998-tól a Reggeli című gyenge nézettségű bulvárműsorát vezette Alföldi Róberttel együtt. 

2002-ben aztán a baloldal hatalomra kerülésével visszatért a köztévéhez. Általában hosszabb interjúkat készített nem közéleti témákban. 

Kiemelték, Szily Nóra is a Heti Hetes tagja volt, többek között Farkasházy Tivadar, Gálvölgyi János és Kéri László társaságában - a műsor a 2000-es években szinte kizárólag a jobboldal és Orbán Viktor gyalázásával volt elfoglalva. Szily baloldali kapcsolatrendszerét  jól mutatja, hogy a Partizán és a szintén szélsőbaloldali WMN reklámozta interjúit. Mindkét szélsőbaloldali műsorvezető, Gulyás Márton és D. Tóth Kriszta is megróbálta a köztudatban tartani Szily Nórát. 

Kiállása Magyar Péter mellett is jól mutatja, hogy a teljes baloldal besorolt a Tisza mögé.

Hozzátették, Szily Nóra műsorait gyakran használta arra, hogy nyájaskodó propagandainterjút készítsen baloldali közszereplőkkel, így Puzsér Róbertel, Alföldi Róberttel, Kálmán Olgável vagy Havas Henrikkel.

Az Ellenpont szerint a fentiek tükrében jól látható, mire volt szüksége Magyar Péternek Szily Nórától: a gátlástalan hízelgésre, amit minden baloldali szereplővel szemben elővesz. Ebben ugyan nem is kellett csalódnia, de elszámolta magát. 

Szily Nóra alélt csodálata Magyar Péter és gyűlölete Varga Judit iránt akkora felháborodást okozott, hogy a Tisza Pártnál kénytelenek voltak kármentésbe kezdeni.

 Ezért utasították az összes aktivistát arra, hogy védjék meg Szily Nórát, az Ellenpont információi szerint pedig Magyar Péter már megrendelte a kamu közvéleménykutatási eredményt, aminek segítségével azt próbálják hazudni, hogy milyen sokakhoz jutott el és milyen sikeres volt az interjú. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!