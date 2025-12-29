Mutatjuk, kinek adta Magyar Péter a gyomorforgató karácsonyi interjúját

Óriási felháborodást keltett karácsony másnapján Magyar Péter öninterjúja, amelyhez Szily Nórát választotta asszisztens sajtósnak – írta az Ellenpont legújabb elemzésében. A portál szerint ugyanis

Szily Nóra még a baloldali propagandistáktól is szokatlan módon kérdések helyett hosszú tízperceken keresztül Magyar Pétert ajnározta

olyan mondatokkal, mint például, "hogy lehet ezt bírni fizikailag, mentálisan és lelkileg" , - mármint, amit Magyar csinál. Vagy épp "maratoni teljesítményről" értekezett kérdés helyett. Tette ezt úgy, hogy

Magyar Péter még egy napot sem töltött valódi felelősséggel járó politikai pozícióban, tehát fogalma sincs mivel jár a valódi politikai felelősség.

– Azonban az igazán felháborító része az interjúnak mégsem Magyar gyomorforgató méltatása volt, hanem ahogy a Tisza Párt elnöke azt ecsetelte - és Szily Nóra ezt hagyta neki -, hogy az ő életében mennyire meghatározó szerepet töltenek be a nők és mennyire tiszteli és becsüli őket – hívta fel a figyelmet a portál, idézve a Tisza elnökének szavait.

Alapvetően az én életemet például a nők határozzák meg. Legyen az az édesanyám, a nagymamám, a dédnagymamám, a volt feleségem, a volt menyasszonyom, a körülöttem lévő nők, a jelenlegi barátnőm. És én nagyon hálás vagyok a közéletben is, meg mindenhol

– magyarázta a Tisza Párt elnöke. Szily Nóra pedig mélyen hallgatott arról, hogyan bántalmazta Magyar Péter a volt feleségét, Varga Juditot és hogyan alázta meg a volt menyasszonyát, Vogel Evelint - és hogyan fenyegette börtönnel és hogyan jelentette fel mindkettőt.

Elítélő reakciók

Mint írták, a reakciók érthető módon nem maradtak el.

A gyűlölködő Tisza párti aktivistákon és a most már Tisza-jelölt, genderaktivista Bódis Krisztán kívül mindenki felháborodott Magyar Péter mondatain, Szily Nóra nyálas, alázatos alákérdezésén és asszisztálásán.

Hiszen mindenki emlékezhet Varga Judit nyilatkozatára Magyar agressziójáról. Hasonló esetekről számolt be egyébként az előbb említett Vogel Evelin is.

– Az LMBTQ-aktivista Bódis Kriszta, "szívéből jövő ölelést" küldött, és azt írta, Szily Nórával olyan kötelékek kötik össze, amelyek "olyan testvéri kötelékek, amelyek nem vér szerint valók, hanem lelkiek". Ez nyilván így is lehet - csak éppen egészen mást mond el Bódis Kriszta lelkéről, mint amit ő szeretne – vélekedett az Ellenpont, szerintük ugyanis

Magyar Péter a karácsonyi elcsendesedést arra kívánta használni, hogy Szily Nóra segítségével jobb színben láttassa magát a nők szemében.

Hozzátették, nem véletlenül, a közvéleménykutatások ugyanis azt mutatják, hogy a nők mélyen elítélik Magyar Péter erőszakos viselkedését - ezt még a Telex is kénytelen volt elismerni.