Magyar Péter jelöltállítása „rohadt ciki"

Rég el voltak döntve a jelöltek, ez egy nagy-nagy baloldali színjáték! – vélekedett Kocsis Máté a Tisza Párt jelöltjeinek kiválasztási folyamatáról. A Fidesz frakcióvezetője szerint

a kabaré szó illik legjobban erre, vagy a roncsderbi.

„Ugye láttunk már ilyet, 2009-ben a komcsik úgy kerestek miniszterelnököt, hogy Gyurcsány lemondása után, hogy ugyanilyen castingot csináltak, aztán négy évvel ezelőtt szintén volt előválasztás még Márki-Zayéknál. Az is egy bohózat volt, ugye négy évvel ezelőtt azért 650 ezren vettek részt ezen az előválasztáson, most meg 300 ezren, legalábbis Magyar Péter állítása szerint, és még valószínűleg ez is egy kozmetikázott szám" – mondta Kocsis Máté, jelezve, hogy

fele annyi baloldali honpolgárt érdekelt csak ez a bohózat, mint 4 évvel ezelőtt, azért ez sokat elárul.

„Tudom, hogy Péter ezt nehezen vallja be magának, de ez rohadt ciki. És az, ami a részletekben rejlik, ugye az egyik jelölt 78, a másik 72 százalékot kapott. Ez ugye azt jelenti, hogy 150 százaléknyi tiszás szavazott, és ami a legszebb, hogy az nyert, aki a kevesebbet kapta" – mondta.

A kormánypárti politikus szerint önmagában ez a hevesi választókerületi tragédia írja le legjobban a jelöltállítási folyamatot, és kérdés, hogy komoly ember komolyan tud-e venni egy olyan társaságot, ahol képtelenek két számot úgy összeadni, hogy az 100-nál ne legyen nagyobb.