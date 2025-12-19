Szakértő szólalt meg: így próbálja ellehetetleníteni a Tisza Párt a szabad sajtót

Újabb vörös vonalat lépett át Magyar Péter. Kocsis Máté tájékoztatása szerint ugyanis miután a Tisza Párt vezére nemrég pert vesztett az Index ellen a Tisza Párt megszorítócsomagja kapcsán, emiatt fogta magát Magyar Péter és durván megfenyegette a bíróságot.

Magyar Péterék betiltanának egy újságot, mert az beszámol a balliberális megszorítócsomagról (Fotó: Bors)

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Péterék megszorítócsomagját bemutató újság ellen éppen egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és a budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével.

A Bors különszámát, amely a Tisza Párt megszorítócsomagját mutatja be (és amelynek tartalma korábban már megjárta más ügyben a bírói fórumot), ma betiltatták.

Vajon ez lenne Magyar Péterék „jogállama”?

Az ügy kapcsán felmerülő jogi kérdésekről ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt kérdezte a Magyar Nemzet.

Milyen aggályokat vet fel, ha felmerül a gyanúja annak, hogy egy eljárásban a bíró politikai kötődéssel rendelkező személyként a vélelmezhetően általa preferált párt javára dönt? Ilyen esetben milyen jogi lépések lennének indokoltak? – kérdezte a lap, amire az alkotmányjogász ezt válaszolta:

A független és pártatlan bíróságok által biztosított hatékony bírói jogvédelem, beleértve az alapvető jogok védelmét, elengedhetetlen egy demokráciában. Ezen elv értelmében általánosságban a bíráknak függetlennek kell lenniük a kormánytól, de a mindenkori ellenzéktől is.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Csak független bíróságok képesek megfelelően védeni az alapvető jogokat, és biztosítani, hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek a felek.

A bíróságoknak nem szabad előnyben részesíteniük egyik felet sem az eljárás során. Általánosságban, ha a bíró elfogultsága felmerül, kizárása kapcsán az adott eljárásban kifogást lehet előterjeszteni, ha az egyik fél úgy gondolja, hogy az ítésztől nem várható el pártatlan eljárás. Az erről szóló döntést rendes és rendkívüli jogorvoslat keretében, az Alkotmánybíróság előtt, illetve a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán is meg lehet támadni – hangsúlyozta ifjabb Lomnici Zoltán.