Veszélyben a jobboldali lap! Magyar Péter kijelentését Rákosi is megirigyelné

Újabb botrányt kavart Magyar Péter, aki bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszékhez fordult annak érdekében, hogy azonnali hatállyal tiltsák el a Bors című napilapot egy különszám terjesztésétől.

A Tisza vezére megsértődött a Bors kritikus hangvétele miatt, ezért bírósághoz fordult, hogy megakadályozza a lap terjesztését. Magyar Péter lépése kísértetiesen emlékeztet arra a korszakra, amikor politikai alapon tiltottak be újságokat Magyarországon Fotó: Csudai Sándor



Magyar Péter megsértődött, sóval hintené be a Bors helyét is

A Tisza Párt elnöke Facebook-posztjában egyenesen azt követeli, hogy a bíróság haladéktalanul döntsön, és akadályozza meg a lap többmilliós példányszámban történő terjesztését.

Magyar Péter indoklása szerint a Bors „hazugságokat” terjeszt.

A Bors szerint azonban a lap különszáma valójában csak részletesen bemutatja és elemzi a Tisza Párt gazdasági és adópolitikai elképzeléseit. Ezek között szerepel a személyi jövedelemadó átalakítása, a nettó bérek csökkenésének lehetősége, a fizetőssé váló egészségügy, a nyugdíjasokat érintő új terhek, a 32 százalékos áfa az autósokra, a vállalkozásokat sújtó új adók, sőt még a kisállattartást érintő elvonások is.

Érdekes módon a Tisza-vezér reakciója a neki nem tetsző sajtós anyagra nem vitával vagy cáfolatokkal érkezett, hanem inkább jogi úton próbálná elhallgattatni a kritikus sajtót. Közösségi oldalán azt írta, szerinte elfogadhatatlan, hogy a bíróság esetleg csak hetekkel később mondjon ítéletet, amikor a lap már eljutott a postaládákba. Megfogalmazása szerint „el kell tiltani” a Bors terjesztését, még mielőtt az olvasók megismerhetnék a tartalmát.

Magyar Péter bejelentésével egy időben a Tisza egyik szigetének vezető aktivistája már a Bors nyilvános elégetését is felvetette. Mindez a kommunista rendszer legsötétebb időszakát idézi. A diktatúra idején nem a vélemények ütköztetése, hanem a betiltás volt a válasz a kellemetlen kérdésekre a politika részéről.