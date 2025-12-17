Hírlevél
NYT

Jön az elképzelhetetlen: Trump és Zelenszkij megállapodása után sokkban Európa

Háború

Zelenszkijnek annyi, kihirdethetik Oroszország győzelmét

Magyar Péter

Veszélyben a jobboldali lap! Magyar Péter kijelentését Rákosi is megirigyelné

A Tisza vezére megsértődött a Bors kritikus hangvétele miatt, ezért bírósághoz fordult, hogy megakadályozza a napilap terjesztését. Magyar Péter lépése kísértetiesen emlékeztet a kommunizmus idejére, amikor politikai alapon tiltottak be újságokat Magyarországon.
Magyar Péter lapbetiltás diktatúra

Újabb botrányt kavart Magyar Péter, aki bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszékhez fordult annak érdekében, hogy azonnali hatállyal tiltsák el a Bors című napilapot egy különszám terjesztésétől.

Magyar Péter megsértődött, sóval hintené be a Bors helyét is
A Tisza vezére megsértődött a Bors kritikus hangvétele miatt, ezért bírósághoz fordult, hogy megakadályozza a lap terjesztését. Magyar Péter lépése kísértetiesen emlékeztet arra a korszakra, amikor politikai alapon tiltottak be újságokat Magyarországon Fotó: Csudai Sándor


Magyar Péter megsértődött, sóval hintené be a Bors helyét is

A Tisza Párt elnöke Facebook-posztjában egyenesen azt követeli, hogy a bíróság haladéktalanul döntsön, és akadályozza meg a lap többmilliós példányszámban történő terjesztését.

Magyar Péter indoklása szerint a Bors „hazugságokat” terjeszt. 

A Bors szerint azonban a lap különszáma valójában csak részletesen bemutatja és elemzi a Tisza Párt gazdasági és adópolitikai elképzeléseit. Ezek között szerepel a személyi jövedelemadó átalakítása, a nettó bérek csökkenésének lehetősége, a fizetőssé váló egészségügy, a nyugdíjasokat érintő új terhek, a 32 százalékos áfa az autósokra, a vállalkozásokat sújtó új adók, sőt még a kisállattartást érintő elvonások is.

 

Érdekes módon a Tisza-vezér reakciója a neki nem tetsző sajtós anyagra nem vitával vagy cáfolatokkal érkezett, hanem inkább jogi úton próbálná elhallgattatni a kritikus sajtót. Közösségi oldalán azt írta, szerinte elfogadhatatlan, hogy a bíróság esetleg csak hetekkel később mondjon ítéletet, amikor a lap már eljutott a postaládákba. Megfogalmazása szerint „el kell tiltani” a Bors terjesztését, még mielőtt az olvasók megismerhetnék a tartalmát.

Magyar Péter bejelentésével egy időben a Tisza egyik szigetének vezető aktivistája már a Bors nyilvános elégetését is felvetette. Mindez a kommunista rendszer legsötétebb időszakát idézi. A diktatúra idején nem a vélemények ütköztetése, hanem a betiltás volt a válasz a kellemetlen kérdésekre a politika részéről.

Magyar Péter sajtóbetiltási követelésének ugyanakkor van egy önmagán jóval túl mutató vonatkozása is. A Tisza-vezér sajtóbetiltó követelése ugyanis egyértelműen megmutatja, hogyan is viszonyulna kormányra kerülve a hatalomhoz egy olyan politikai erő, amely már ellenzékben is bírósági eszközökkel próbálja elhallgattatni a neki nem tetsző, kritikus hangokat.

 

 

