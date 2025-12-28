„Mindenki meg lesz büntetve” – ez Magyar Péter igazi arca

Magyar Péter a Szily Nórával készített karácsonyi interjúján negédesen szónokolt az önazonosság fontosságáról – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.
Szerintem az nagyon fontos, hogy az ember önazonos legyen. A politikában nagyon látszik, hogyha valaki önazonosan és őszintén csinál valamit, és nagyon látszik, ha valaki szerepet játszik”
– hangzott el a Tisza-vezér szájából.
Ilyen az, mikor Magyar Péter „önazonos”
A valóság ezzel szemben teljesen más: Kocsis Máté egy szembesítő videóban egymás mellé tette az ellenzék vezetőjének önmeghatározó mondatait és azokat a bejátszásokat, amikben amikor Magyar Péter dülledt szemmel másokat sérteget, fenyeget „következményekkel”, vagy indulatosan lép fel újságírókkal és résztvevőkkel szemben.
A nyilvánosság előtt többször elhangzott tőle olyan kijelentés, mint hogy „mindenki meg lesz büntetve”, „mocskos senkik vagytok”, vagy hogy „belököm őket a Dunába”.
Emlékezetes az jelenet is, amikor Rost Andrea kezéből kiveszi a mikrofont. Kocsis Máté szerint ezek a megnyilvánulások nem elszigetelt kiszólások, hanem egy következetes viselkedésmintát rajzolnak ki, amely éles ellentétben áll az önazonosságról hangoztatott állításokkal.
Ez tényleg hányinger”
– összegezte a frakcióvezető.