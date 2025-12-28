„Mindenki meg lesz büntetve” – ez Magyar Péter igazi arca

Ilyen az, mikor Magyar Péter „önazonos”

A valóság ezzel szemben teljesen más: Kocsis Máté egy szembesítő videóban egymás mellé tette az ellenzék vezetőjének önmeghatározó mondatait és azokat a bejátszásokat, amikben amikor Magyar Péter dülledt szemmel másokat sérteget, fenyeget „következményekkel”, vagy indulatosan lép fel újságírókkal és résztvevőkkel szemben.

A nyilvánosság előtt többször elhangzott tőle olyan kijelentés, mint hogy „mindenki meg lesz büntetve”, „mocskos senkik vagytok”, vagy hogy „belököm őket a Dunába”.

Emlékezetes az jelenet is, amikor Rost Andrea kezéből kiveszi a mikrofont. Kocsis Máté szerint ezek a megnyilvánulások nem elszigetelt kiszólások, hanem egy következetes viselkedésmintát rajzolnak ki, amely éles ellentétben áll az önazonosságról hangoztatott állításokkal.

Ez tényleg hányinger”

– összegezte a frakcióvezető.