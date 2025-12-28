„Mindenki meg lesz büntetve” – ez Magyar Péter igazi arca

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Magyar Péter az önazonosság fontosságáról beszél, miközben korábbi megszólalásai egészen félelmetes képet mutatnak – erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté. Bejegyzésében több, nyilvánosan rögzített jelenetet is felidézett a Tisza Párt vezetőjének „önazonos” megnyilvánulásairól.
Magyar Péter a Szily Nórával készített karácsonyi interjúján negédesen szónokolt az önazonosság fontosságáról – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté. 

Magyar Péter
Kocsis Máté szerint Magyar Péter és az önazonosság két külön kategória (Fotó: Havran Zoltán)

Szerintem az nagyon fontos, hogy az ember önazonos legyen. A politikában nagyon látszik, hogyha valaki önazonosan és őszintén csinál valamit, és nagyon látszik, ha valaki szerepet játszik”

– hangzott el a Tisza-vezér szájából. 

Ez a valódi veszély Magyar Péterrel: amit hatalomra kerülve hozna

Ilyen az, mikor Magyar Péter „önazonos” 

A valóság ezzel szemben teljesen más: Kocsis Máté egy szembesítő videóban egymás mellé tette az ellenzék vezetőjének önmeghatározó mondatait és azokat a bejátszásokat, amikben amikor Magyar Péter dülledt szemmel másokat sérteget, fenyeget „következményekkel”, vagy indulatosan lép fel újságírókkal és résztvevőkkel szemben. 

A nyilvánosság előtt többször elhangzott tőle olyan kijelentés, mint hogy „mindenki meg lesz büntetve”, „mocskos senkik vagytok”, vagy hogy „belököm őket a Dunába”. 

Emlékezetes az jelenet is, amikor Rost Andrea kezéből kiveszi a mikrofont. Kocsis Máté szerint ezek a megnyilvánulások nem elszigetelt kiszólások, hanem egy következetes viselkedésmintát rajzolnak ki, amely éles ellentétben áll az önazonosságról hangoztatott állításokkal.

Ez tényleg hányinger”

– összegezte a frakcióvezető.

