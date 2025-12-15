Hogy nem szakad rá az ég?! – Kocsis Máté kifakadt

A kimondott szavak nem tűnnek el

Varga Judit korábban részletesen beszélt olyan jelenetekről, amelyek súlyosan ellentmondanak az apai szerepben tett mostani kijelentéseknek:

Bezárt egy szobába… a gyerekek az ajtón kívül voltak, a nagyfiam hozott egy másik kulcsot, akkor még csak 11 éves volt, és ő szabadított ki.”

Elhangzott az is, hogy Magyar Péter késsel a kezében járkált a lakásban, illetve hogy a gyerekek mindennek tanúi voltak – akiket mellesleg intézettel fenyegetett. Kocsis Máté szerint ezek után nem kommunikációs kérdésről van szó, hanem súlyos erkölcsi ellentmondásról – és jogos a kérdés: hogyan lehet mindezt figyelmen kívül hagyva hitelesen beszélni a családon belüli erőszak elleni küzdelemről?