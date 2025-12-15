Hírlevél
Egész Ukrajna sokkban, Kijev embertelen bejelentést tett

Magyar Péter

Hogy nem szakad rá az ég?! – Kocsis Máté kifakadt

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Kocsis Máté közösségi oldalán reagált Magyar Péter legújabb megszólalására, amelyben a politikus apaként beszélt a családon belüli erőszak elleni fellépésről. A kijelentések éles kontrasztba kerülnek azokkal a súlyos állításokkal, amelyeket korábban Varga Judit fogalmazott meg.
Magyar Pétercsaládon belüli erőszakKocsis MátéVarga Judit

Magyar Péter nyilvános megszólalásában, a Karmelita előtti baloldali tüntetésen hangsúlyozta, hogy nem politikusként, hanem „egy 44 éves, háromgyerekes apaként” áll a nyilvánosság elé, és mindent megtenne a családon belüli erőszak visszaszorításáért. Kocsis Máté szerint azonban ez a szerep nem választható el a múlttól, különösen akkor, ha korábban egészen más történetek kerültek napvilágra.

Magyar Péter
Varga Judit teljesen más arcát mutatta meg Magyar Péternek (Forrás: Facebook/Varga Judit)
Varga Judit visszatér a közéletbe a gyermekek oldalán

A kimondott szavak nem tűnnek el

Varga Judit korábban részletesen beszélt olyan jelenetekről, amelyek súlyosan ellentmondanak az apai szerepben tett mostani kijelentéseknek: 

Bezárt egy szobába… a gyerekek az ajtón kívül voltak, a nagyfiam hozott egy másik kulcsot, akkor még csak 11 éves volt, és ő szabadított ki.”

 Elhangzott az is, hogy Magyar Péter késsel a kezében járkált a lakásban, illetve hogy a gyerekek mindennek tanúi voltak – akiket mellesleg intézettel fenyegetett. Kocsis Máté szerint ezek után nem kommunikációs kérdésről van szó, hanem súlyos erkölcsi ellentmondásról – és jogos a kérdés: hogyan lehet mindezt figyelmen kívül hagyva hitelesen beszélni a családon belüli erőszak elleni küzdelemről?

