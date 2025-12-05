Magyar Péter már korábban beszélt a fizetős egészségügyről, most kiderültek a részletek

Hírlevél
Tegnap, 11:42
Olvasási idő: 6 perc
A Tisza Párt „gazdasági konvergencia programnak” nevezett baloldali megszorító csomagja tele van olyan elemekkel, amelyek korábbi brüsszeli dokumentumokban már szerepeltek – írja legújabb elemzésében az Ellenpont.
Magyar Péter

Magyar Péter megpróbálja letagadni, hogy ez a Tisza Párt programja lenne, de a szakértői, párttársai nyilatkozatai, sőt saját szavai is bizonyítják, hogy átverésre készülnek. Egy most nyilvánosságra került videó szerint Magyar Péter már tavaly is a magánbiztosítók szükségességéről beszélt az ingyenes állami egészségügy helyett. A terv részleteit Kóka János, Gyurcsány egykori gazdasági minisztere fejtette ki, aki a háttérben erősen kapcsolódik a Tisza Párt egészségügyi szakértőihez. 

Magyar Péter egészségügyi szakértői.
Magyar Péter egészségügyi szakértői Fotó: Facebook

A Tisza Párt egyik legfontosabb háttérszervezője, a Gyurcsány-kormányok minisztere, Kóka János már év eleje óta a magán- és az állami biztosítók „összevasalása” mellett kampányol, de cégén keresztül anyagilag is érdekelt a magánellátás fejlesztésében.

Baloldali megszorítócsomag: a Tisza arra készül, hogy elvegye az ingyenes orvosi ellátást

Kóka volt évfolyamtársa és a 2010 előtt miniszteri biztosa, Túri Péter is bekerült a Tisza egészségügyi csapatába. Túri Péter éveken keresztül agitált a magánegészségügy mellett, de anyagilag szintén érdekelt az úgymond „piaci viszonyok” megteremtésében.

Így semmiképp sem lehet véletlen, hogy a Tisza kiszivárgott programjának egyik alapköve, a mostani társadalombiztosítási rendszer szétverése és a magánbiztosítók helyzetbe hozása, vagyis, az ingyenes egészségügy megszüntetése.

A Tisza kiszivárgott „gazdasági konvergencia programja” kapcsán – amelyet Dálnoki Áron vezetésével, mások mellett Surányi György és Felcsuti Péter közreműködésével készítettek – Magyar Péter folyamatosan tagadni próbálja.

A Tisza Párt elnöke azt mondta: 

lehet külön biztosításokat kötni, nem nagy pénzekért egyébként. Erről most még nem szeretnék beszélni, mert megvádolnak, hogy én most ilyen magánbiztosító rendszert akarok csinálni.”

Kóka János, a párt egyik fő szervező-háttérembere, nem mellékesen a Gyurcsány-féle MSZP–SZDSZ-kormányok minisztere ennél is erősebb kijelentéseket tett év eleji vitairatára ráerősítve.

Kóka véleménye szerint a kórházak felét be kellene zárni, hiszen az jobb lenne a magyar családoknak – mi több: a vállalatokat is többletforrás bevonására kellene kötelezni.

Kóka reformjavaslata szerint a vállalatokra kellene pluszterhet kiróni, mellyel a munkavállalók már nem a TB-kasszát „terhelnék”

Szó szerint az állami- és a magánbiztosítók „összevasalását” javasolja, hármas finanszírozású rendszerben.

Ugyanebben az interjúban Kóka azon is kesereg, hogy ez a – szerinte – „holland modell” milyen jó lett volna, 2006-ban ők is be akarták vezetni, de végül elbukott az ötlet. 

Kóka volt évfolyamtársa, Túri Péter is bekerült Magyar Péterék egészségügyi akciócsapatába – aki szintúgy a Gyurcsány-kormányok idejében volt miniszteri biztos Kóka mellett. Túri Péter is éveken keresztül szakmányban ontotta magából a magánegészségügy szükségessége mellett érvelő posztokat saját blogján, sőt: az orvosok béremelését is károsnak tartotta. 

A teljes elemzés az Ellenpont oldalán itt olvasható.

