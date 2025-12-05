Magyar Péter már korábban beszélt a fizetős egészségügyről, most kiderültek a részletek

Magyar Péter megpróbálja letagadni, hogy ez a Tisza Párt programja lenne, de a szakértői, párttársai nyilatkozatai, sőt saját szavai is bizonyítják, hogy átverésre készülnek. Egy most nyilvánosságra került videó szerint Magyar Péter már tavaly is a magánbiztosítók szükségességéről beszélt az ingyenes állami egészségügy helyett. A terv részleteit Kóka János, Gyurcsány egykori gazdasági minisztere fejtette ki, aki a háttérben erősen kapcsolódik a Tisza Párt egészségügyi szakértőihez.

Magyar Péter egészségügyi szakértői Fotó: Facebook

A Tisza Párt egyik legfontosabb háttérszervezője, a Gyurcsány-kormányok minisztere, Kóka János már év eleje óta a magán- és az állami biztosítók „összevasalása” mellett kampányol, de cégén keresztül anyagilag is érdekelt a magánellátás fejlesztésében.