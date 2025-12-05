Magyar Péter már korábban beszélt a fizetős egészségügyről, most kiderültek a részletek

Magyar Péter megpróbálja letagadni, hogy ez a Tisza Párt programja lenne, de a szakértői, párttársai nyilatkozatai, sőt saját szavai is bizonyítják, hogy átverésre készülnek. Egy most nyilvánosságra került videó szerint Magyar Péter már tavaly is a magánbiztosítók szükségességéről beszélt az ingyenes állami egészségügy helyett. A terv részleteit Kóka János, Gyurcsány egykori gazdasági minisztere fejtette ki, aki a háttérben erősen kapcsolódik a Tisza Párt egészségügyi szakértőihez.
A Tisza Párt egyik legfontosabb háttérszervezője, a Gyurcsány-kormányok minisztere, Kóka János már év eleje óta a magán- és az állami biztosítók „összevasalása” mellett kampányol, de cégén keresztül anyagilag is érdekelt a magánellátás fejlesztésében.
Kóka volt évfolyamtársa és a 2010 előtt miniszteri biztosa, Túri Péter is bekerült a Tisza egészségügyi csapatába. Túri Péter éveken keresztül agitált a magánegészségügy mellett, de anyagilag szintén érdekelt az úgymond „piaci viszonyok” megteremtésében.
Így semmiképp sem lehet véletlen, hogy a Tisza kiszivárgott programjának egyik alapköve, a mostani társadalombiztosítási rendszer szétverése és a magánbiztosítók helyzetbe hozása, vagyis, az ingyenes egészségügy megszüntetése.
A Tisza kiszivárgott „gazdasági konvergencia programja” kapcsán – amelyet Dálnoki Áron vezetésével, mások mellett Surányi György és Felcsuti Péter közreműködésével készítettek – Magyar Péter folyamatosan tagadni próbálja.
A Tisza Párt elnöke azt mondta:
lehet külön biztosításokat kötni, nem nagy pénzekért egyébként. Erről most még nem szeretnék beszélni, mert megvádolnak, hogy én most ilyen magánbiztosító rendszert akarok csinálni.”
Kóka János, a párt egyik fő szervező-háttérembere, nem mellékesen a Gyurcsány-féle MSZP–SZDSZ-kormányok minisztere ennél is erősebb kijelentéseket tett év eleji vitairatára ráerősítve.
Kóka véleménye szerint a kórházak felét be kellene zárni, hiszen az jobb lenne a magyar családoknak – mi több: a vállalatokat is többletforrás bevonására kellene kötelezni.
Kóka reformjavaslata szerint a vállalatokra kellene pluszterhet kiróni, mellyel a munkavállalók már nem a TB-kasszát „terhelnék”
Szó szerint az állami- és a magánbiztosítók „összevasalását” javasolja, hármas finanszírozású rendszerben.
Ugyanebben az interjúban Kóka azon is kesereg, hogy ez a – szerinte – „holland modell” milyen jó lett volna, 2006-ban ők is be akarták vezetni, de végül elbukott az ötlet.
Kóka volt évfolyamtársa, Túri Péter is bekerült Magyar Péterék egészségügyi akciócsapatába – aki szintúgy a Gyurcsány-kormányok idejében volt miniszteri biztos Kóka mellett. Túri Péter is éveken keresztül szakmányban ontotta magából a magánegészségügy szükségessége mellett érvelő posztokat saját blogján, sőt: az orvosok béremelését is károsnak tartotta.
A teljes elemzés az Ellenpont oldalán itt olvasható.