Magyar Péter a káosz közepén követő üzemmódban Szegedre utazik

Egyre nagyobb a káosz a Tisza Párton belül. Korábban már beszámolt az Ellenpont arról, hogy Vas megyében egymásnak estek a jelöltek, most pedig Csongrádban támadt az egyik vesztes az előválasztási bohóckodásban kiválasztott jelöltnek. Még új mozgalmat is létre akar hozni, mert szerinte a Magyar Péter által kijelölt győztes nem képviseli az úgynevezett „valódi rendszerváltást". Ebből az is következik, hogy Magyar Péter sem, egyik bejegyzésében már őt is fenyegeti – olvasható az Ellenpont cikkében a tiszás káoszról.
Magyar Péter bemutatja, vagy kijelöli
Így kell Szegedre, a csongrádi megyeszékhelyre mennie az Orbán Viktor után kétségbeesetten loholó Magyar Péternek, akinek egyre kevesebben vannak a gyűlésein, hatalmas kudarc az „országjárása" – írja a lap.
Az Ellenpont felsorolja az eddig felszínre tört, káoszt jól érzékeltető eseteket:
- a szentesi körzetben a nyilvánosság előtt veszett össze a két jelölt-jelölt, most pedig a vesztes hoz létre egy új közösséget,
- az egyik sárvári jelölt-jelöltet, Németh Martint pedofíliával vádolták meg pártbeli riválisai,
- Szintén személyi ellentétek nehezítik a gyulai Tisza helyzetét, a Békés vármegyei körzetben azonban generációs alapon megy a vita,
- Sátoraljaújhelyen pedig többen is választási visszaélésekről, központi technikai hibákról számoltak be.
Ahogyan lapunk korábban is megírta, kiábrándultság, vádaskodás, egymás pocskondiázása – ezek jellemzik a Tisza Párt előválasztását.
A Tisza Párt több körzetében is lázadnak az aktivisták, akik szerint a voksolás előre le volt zsírozva, a győzteseket pedig a pártvezetés jelölte ki.
A belső feszültségek országos méretű botránnyá dagadtak. Az előválasztások után tömeges elégedetlenség és belső viszály robbant ki a pártban.