Magyar Péter a káosz közepén követő üzemmódban Szegedre utazik

Szegeden tart gyűlést a Tisza, állítólag bemutatják a jelölteket. Az előjelek nem túl jók a Tisza Pártnak: Magyar Péter aktuális országjárása egyre kevesebb érdeklődőt vonz, annyira, hogy a szervezők legutóbb elmenekültek Mohácsról, hátha Budapesten többen lesznek.
Egyre nagyobb a káosz a Tisza Párton belül. Korábban már beszámolt az Ellenpont arról, hogy Vas megyében egymásnak estek a jelöltek, most pedig Csongrádban támadt az egyik vesztes az előválasztási bohóckodásban kiválasztott jelöltnek. Még új mozgalmat is létre akar hozni, mert szerinte a Magyar Péter által kijelölt győztes nem képviseli az úgynevezett „valódi rendszerváltást". Ebből az is következik, hogy Magyar Péter sem, egyik bejegyzésében már őt is fenyegeti – olvasható az Ellenpont cikkében a tiszás káoszról.

Magyar Péter, magyarpéter, tüntetés, magyarpéterfotóm
Magyar Péter
Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Magyar Péter bemutatja, vagy kijelöli

Így kell Szegedre, a csongrádi megyeszékhelyre mennie az Orbán Viktor után kétségbeesetten loholó Magyar Péternek, akinek egyre kevesebben vannak a gyűlésein, hatalmas kudarc az „országjárása" – írja a lap.

Az Ellenpont felsorolja az eddig felszínre tört, káoszt jól érzékeltető eseteket:

  • a szentesi körzetben a nyilvánosság előtt veszett össze a két jelölt-jelölt, most pedig a vesztes hoz létre egy új közösséget,
  • az egyik sárvári jelölt-jelöltet, Németh Martint pedofíliával vádolták meg pártbeli riválisai,
  • Szintén személyi ellentétek nehezítik a gyulai Tisza helyzetét, a Békés vármegyei körzetben azonban generációs alapon megy a vita,
  • Sátoraljaújhelyen pedig többen is választási visszaélésekről, központi technikai hibákról számoltak be.
Kitört a belháború Magyar Péter pártjában: egymásnak estek a jelöltek

Ahogyan lapunk korábban is megírta, kiábrándultság, vádaskodás, egymás pocskondiázása – ezek jellemzik a Tisza Párt előválasztását.

A Tisza Párt több körzetében is lázadnak az aktivisták, akik szerint a voksolás előre le volt zsírozva, a győzteseket pedig a pártvezetés jelölte ki.

A belső feszültségek országos méretű botránnyá dagadtak. Az előválasztások után tömeges elégedetlenség és belső viszály robbant ki a pártban.

