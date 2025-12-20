Magyar Péter a káosz közepén követő üzemmódban Szegedre utazik

Egyre nagyobb a káosz a Tisza Párton belül. Korábban már beszámolt az Ellenpont arról, hogy Vas megyében egymásnak estek a jelöltek, most pedig Csongrádban támadt az egyik vesztes az előválasztási bohóckodásban kiválasztott jelöltnek. Még új mozgalmat is létre akar hozni, mert szerinte a Magyar Péter által kijelölt győztes nem képviseli az úgynevezett „valódi rendszerváltást". Ebből az is következik, hogy Magyar Péter sem, egyik bejegyzésében már őt is fenyegeti – olvasható az Ellenpont cikkében a tiszás káoszról.

Magyar Péter

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Magyar Péter bemutatja, vagy kijelöli

Így kell Szegedre, a csongrádi megyeszékhelyre mennie az Orbán Viktor után kétségbeesetten loholó Magyar Péternek, akinek egyre kevesebben vannak a gyűlésein, hatalmas kudarc az „országjárása" – írja a lap.

Az Ellenpont felsorolja az eddig felszínre tört, káoszt jól érzékeltető eseteket: