Magyar Péter lázas betegen fertőzhette (nem csak) híveit

Guinness-rekord és karácsonyi PR

Németh Balázs szerint vasárnap a Tisza Párt elnöke új Guinness-rekordot állított fel, a „hogyan tud egy ember fél nap alatt a lehető legtöbb helyen adventi ételt osztani, csak azért, hogy fotózhassák” kategóriában. Nem kímélte az adventi ételosztás köré épített kampányt sem.

Mennyire lehet őszinte az ételosztás és a szegények segítése egy olyan alaknál, aki minden mozdulatával a budai, SZDSZ-es felsőbbrendűségét hangsúlyozza, a saját támogatóit pedig büdösszájúnak csúfolja?”

– tette fel a költői kérdést. A frakciószóvivő végkövetkeztetése könyörtelenül egyszerű: karácsony ide vagy oda, a politikai PR nem válik önzetlen segítséggé attól, hogy lázas és jól fotózható.