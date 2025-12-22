Magyar Péter lázas betegen fertőzhette (nem csak) híveit

Hírlevél
19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Újabb önheroizáló jelenettel rukkolt elő a Tisza-vezér a szegedi fellépésén, ahol saját bevallása szerint lázasan állt színpadra. Magyar Péter bohózatba is beleillő történetét a Fidezs frakciószóvivője szedte ízekre.
Magyar Péter

A betegség nem akadály, hanem dramaturgiai elem: minél rosszabbul van valaki, annál hitelesebb a „brüsszeli rendszerváltás” narratívája. Legalábbis Magyar Péter, szegedi beszédében nem felejtette el kihangsúlyozni, hogy lázas betegen érkezett meg, és ezt a heroikus cselekedetet gyorsan meg is írta a balliberális 24.hu is, már-már hőskölteményként tálalva. 

Magyar Péter
Magyar Péter csúcsra járatta a PR-kampányát Szegeden. (Forrás: Facebook)
Kocsis Máté: Ami sok, az sok, ami kevés, az kevés

Guinness-rekord és karácsonyi PR

Németh Balázs szerint vasárnap a Tisza Párt elnöke új Guinness-rekordot állított fel, a „hogyan tud egy ember fél nap alatt a lehető legtöbb helyen adventi ételt osztani, csak azért, hogy fotózhassák” kategóriában. Nem kímélte az adventi ételosztás köré épített kampányt sem.

Mennyire lehet őszinte az ételosztás és a szegények segítése egy olyan alaknál, aki minden mozdulatával a budai, SZDSZ-es felsőbbrendűségét hangsúlyozza, a saját támogatóit pedig büdösszájúnak csúfolja?”

– tette fel a költői kérdést. A frakciószóvivő végkövetkeztetése könyörtelenül egyszerű: karácsony ide vagy oda, a politikai PR nem válik önzetlen segítséggé attól, hogy lázas és jól fotózható. 

