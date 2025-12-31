Liberális pofon Magyar Péternek

Már a liberális Economist szerint is a Fidesz nyeri a választásokat – számolt be Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy, a Mandineren megjelent cikkre hivatkozva azt írta,

a válaszadók több mint fele úgy vélekedik, a nemzeti kormány újabb négy évre kaphat mandátumot.

Mint írta, ugyanezt mutatják a közvélemény-kutatások is. A Fidesz folyamatosan erősödik, Magyar Péter pedig balhéról balhéra bukdácsol.

Ők is látják, a magyar emberek nem kérnek a tiszás megszorítócsomagból, elutasítják az illegális migrációt és kiállnak a magyar kormány háborúellenes politikája mellett

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, aki szerint az elmúlt hónapok eseményei tehát kijelölték az irányt.