Magyar Péter másológép üzemmódban, a Tisza-vezér a Fideszt koppintja

A Békemenet, az országjárás és a kötcsei piknik után most a balatonfüredi frakcióülést másolta a kormánypártoktól Magyar Péter. A Tisza-vezér saját ötletek híján nem tud más tenni, csak annyit, hogy ellesi, mit csinál a Fidesz – írta a Magyar Nemzet pénteken.
Állítólag frakcióülést tartott Magyar Péter az embereivel, bár nincs is országgyűlési frakciójuk, írtuk meg korábban, hivatkozva Kocsis Máté Facebook-bejegyzésére, amiben a Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy ugyan van frakciója a Tiszának az Európai Parlamentben, de azt Manfred Weber vezeti.
Szóval, akkor nem kellene neki is Füreden lennie, ha már úgyis a magyarok sanyargatásáról lesz szó? Ejnye-bejnye!”
– írta Kocsis Máté.
Azonban Magyar Péter nemcsak a kormánypártokat másolja, hanem másol gyakorlatilag mindent, önálló ötletek híján. Azonban abban nincs köszönet. A Tisza megszorítócsomagja gyakorlatilag egy baloldali program. Ezzel kapcsolatban is csak Kocsis szavait tudjuk idézni, aki rámutatott:
„Magyar Péter valami első száznapos programról posztolt, amitől minden ép memóriájú embernek görcsbe rándul a gyomra: mindig baloldali kormányok csinálnak ilyet, mint például Medgyessy vagy Gyurcsány. Nem is csoda, most is ugyanazok a tanácsadók. Az eredményét pedig ismerjük az ilyen 100 napos őrjöngéseknek: a végén megszorítások, elvonások, adóemelések.”
Magyar Péter a Fideszt utánozza, brüsszeli parancsra
Ahogyan korábbi cikkünkben írtuk:
Miután a Tisza Pártnál egyre többször tűnnek fel olyan gyakorlatok, amelyek a kormányoldalon már régóta bevett szokásnak számítanak, illetve külföldön látott mintázatok is megjelennek, egyre szembetűnőbb, hogy a Magyar Péter pártja mögött nincs önálló gondolat:
- Békemenet – Nemzeti menet
- Digitális Polgári Körök (DPK) országjárása – ugyanabban az időben és ugyanazokon a meghirdetett helyszíneken a Tisza Párt is rendezvényt tart
- a szeptemberi kötcsei piknik – A Tisza Párt vezetője programot szervezett ugyanarra a településre
- a Fidesz 2002-es polgári körök ötlete – Tisza Párt által életre hívott Tisza Szigetek
- nemzeti konzultáció – nemzet hangja felmérés.