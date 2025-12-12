Magyar Péter másológép üzemmódban, a Tisza-vezér a Fideszt koppintja

Hírlevél
26 perce
Olvasási idő: 5 perc
A Tisza Párt vezére önálló ötletek, átgondolt programok helyett a kormánypártok évtizedek óta kialakult kommunikációs és politikai innovációit akarja lemásolni - eredménytelenül. Magyar Péter csak próbálja a Fideszt másolni.
magyar péterfidesztisza pártmásoló

A Békemenet, az országjárás és a kötcsei piknik után most a balatonfüredi frakcióülést másolta a kormánypártoktól Magyar Péter. A Tisza-vezér saját ötletek híján nem tud más tenni, csak annyit, hogy ellesi, mit csinál a Fidesz – írta a Magyar Nemzet pénteken.

Magyar Péter, MagyarPéter, Tisza Párt, TiszaPárt, Kötcse, 2025. 09. 07
A Magyar Péter vezette Tisza Párt kötcsei rendezvényére érkeznek a résztvevők
Fotó: Mirkó István

Állítólag frakcióülést tartott Magyar Péter az embereivel, bár nincs is országgyűlési frakciójuk, írtuk meg korábban, hivatkozva Kocsis Máté Facebook-bejegyzésére, amiben a Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy ugyan van frakciója a Tiszának az Európai Parlamentben, de azt Manfred Weber vezeti.

Szóval, akkor nem kellene neki is Füreden lennie, ha már úgyis a magyarok sanyargatásáról lesz szó? Ejnye-bejnye!”

– írta Kocsis Máté.

Azonban Magyar Péter nemcsak a kormánypártokat másolja, hanem másol gyakorlatilag mindent, önálló ötletek híján. Azonban abban nincs köszönet. A Tisza megszorítócsomagja gyakorlatilag egy baloldali program. Ezzel kapcsolatban is csak Kocsis szavait tudjuk idézni, aki rámutatott:

„Magyar Péter valami első száznapos programról posztolt, amitől minden ép memóriájú embernek görcsbe rándul a gyomra: mindig baloldali kormányok csinálnak ilyet, mint például Medgyessy vagy Gyurcsány. Nem is csoda, most is ugyanazok a tanácsadók. Az eredményét pedig ismerjük az ilyen 100 napos őrjöngéseknek: a végén megszorítások, elvonások, adóemelések.”

Magyar Péter a Fideszt utánozza, brüsszeli parancsra

Magyar Péter egy Orbán Viktor másolatot szeretne bemutatni az embereknek

Ahogyan korábbi cikkünkben írtuk:

Miután a Tisza Pártnál egyre többször tűnnek fel olyan gyakorlatok, amelyek a kormányoldalon már régóta bevett szokásnak számítanak, illetve külföldön látott mintázatok is megjelennek, egyre szembetűnőbb, hogy a Magyar Péter pártja mögött nincs önálló gondolat:

  • Békemenet – Nemzeti menet
  • Digitális Polgári Körök (DPK) országjárása – ugyanabban az időben és ugyanazokon a meghirdetett helyszíneken a Tisza Párt is rendezvényt tart
  • a szeptemberi kötcsei piknik – A Tisza Párt vezetője programot szervezett ugyanarra a településre
  • a Fidesz 2002-es polgári körök ötlete – Tisza Párt által életre hívott Tisza Szigetek
  • nemzeti konzultáció – nemzet hangja felmérés.
