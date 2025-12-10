Magyar Péter megfutamodik az újabb leégése elől

Ügyes húzás Magyar Pétertől, el kell ismerni. Mostanában matricaként ragadt rá újfent Orbán Viktor rendezvényeire, eljött Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre, de az általa várt érdeklődés rendre elmaradt. Nagyvárosok kisebb tereit sem tudta már megtölteni, pedig munkatársai szerint komoly utaztatást szerveznek minden alkalommal Budapestről – írta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezére

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője kifejtette:

Most szombaton Orbán Viktor miniszterelnök Mohácson folytatja az országjárását, de a „Tosza” Párt ezúttal nem szervez semmit, mert (belsős információk szerint) az eddigieknél is kínosabb lenne az alacsony részvétel.

Magyar Péter tehát kénytelen volt feladni a matrica viselkedést, és inkább úgy döntött, hogy a stabilabbnak számító Budapesten tart inkább rendezvényt, amire hivatkozva lemondhatja a borítékolható mohácsi égést. Ügyes. Ügyes, de átlátszó. Fogy az erő, csökken az érdeklődés, elmúltak a mézeshetek, és egyre több választó ébred rá, ki is ez az ember valójában. Feltehetőleg a Tarr Zoltán alelnök által kipofázott, és a Dálnoki Áron gazdasági munkacsoport vezető által megírt, majd kiszivárgott adóemelési tervek sem segítik a népszerűség növelését.

Szóval úgy fújnak visszavonulót Mohácsról, hogy a vész elkerülhető legyen, de minél kevesebben vegyék észre. Csak a szokásos balos trükközés, az nem veszi észre, aki nem akarja. 123 nap, és felkenődnek a presskukacra – hangsúlyozta Kocsis Máté a bejegyzésében.