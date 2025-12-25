Ki áll valójában Magyar Péter mögött? Ismerős nevek bukkannak fel

Nyolc évvel ezelőtt még a „baloldali egységfront” győzelmi esélyeit hangsúlyozta, négy éve Márki-Zay Pétert állította be esélyes kihívóként, most pedig Magyar Pétert igyekszik vezetőként legitimálni az a kutatóintézet, amely a Tisza Párt körül egyre aktívabb szerepet vállal. A baloldali politikai–elemzői háttérszféra szinte teljes egészében felsorakozott Magyar Péter mögött: az év végi propagandainterjút készítő, korábbi Gyurcsány-tanácsadó Kéri Lászlótól kezdve Bokros Lajoson és Surányi Györgyön át egészen a baloldali kötődésű közvélemény-kutató és elemző műhelyekig - írja az Ellenpont.
E körben kiemelt szereplő a Policy Solutions, amely tanulmányaiban és nyilvános megszólalásaiban azt próbálja alátámasztani, hogy Magyar Péter alkalmas lenne az ország vezetésére. Ez azonban nem előzmény nélküli: ugyanaz az intézet négy éve Márki-Zay Pétert dicsérte, nyolc éve pedig azt állította, hogy a baloldali „egységfronttal” szemben a Fidesznek nincs esélye.
Az intézet tulajdonos-igazgatója, Bíró-Nagy András nemzetközi kapcsolatrendszere a német szociáldemokratáktól egészen a Soros-egyetemig ível.
A Policy Solutions a Telexen megjelent friss anyagában azt a következtetést kommunikálta, hogy a magyarok Magyar Pétert tartják alkalmasabb vezetőnek, noha a kutatás nem konkrét politikusokra, hanem pártokra vonatkozó kérdéseket vizsgált. A politikusi alkalmasság személyes megítélését a tanulmány valójában nem mérte.
Az intézet következetes narratívája már 2018 óta ugyanaz: az ellenzéki összefogás szükségességét hangsúlyozza, 2022-ben pedig Márki-Zay Pétert nevezte az ellenzék nagy reménységének. A mostani Magyar Péter-kép így sokak szerint inkább illeszkedik egy ismétlődő politikai mintázatba, mintsem új elemzésen alapulna.
A Policy Solutions vezetője korábban sem fukarkodott a dicséretekkel. Egy nyilatkozatában például így fogalmazott:
Magyar Péter odáig jutott, ahová az elmúlt 15 évben senki.
Ezt az október 23-i ellenzéki rendezvény kapcsán mondta, amelyet külsőségeiben és politikai üzenetében is erősnek értékelt, külön kiemelve Magyar Péter közvetlen fellépését és „nép közül jövő” imázsát.
Követségi jelenlét és nemzetközi baloldali kapcsolatok
A Policy Solutions rendszeresen megjelenik budapesti nagykövetségeken is: közösségi oldalaik tanúsága szerint német, dán és belga diplomáciai eseményeken is részt vettek. Információk szerint az intézet egyik fontos bevételi forrása a követségek számára készített, személyre szabott politikai országjelentésekből származik.
Az elemzőintézet nyíltan vállalja szoros együttműködését a hazai és európai baloldali hálózatokkal. Kiemelt partnereik között szerepel a Friedrich Ebert Alapítvány és a Foundation for European Progressive Studies (FEPS), amelyek a nemzetközi szociáldemokrata politikai környezethez kötődnek. A német alapítvány ösztöndíjasai közül többen is a Policy Solutionsnél helyezkedtek el elemzőként.
A FEPS magyar kapcsolatai között olyan szervezetek találhatók, mint a Szociális Demokráciáért Intézet, amelyet az MSZP és a Párbeszéd hozott létre baloldali elemző és tanácsadó központként. A hálózatban megjelenik a Táncsics Alapítvány is, amely céljai között első helyen említi az MSZP politikai szerepvállalásának támogatását.
Ismerős arcok, visszatérő üzenetek
Bíró-Nagy András szakmai és politikai kötődései több irányból is dokumentáltak: korábban Andor László uniós biztos tanácsadójaként dolgozott, emellett rendszeres szerzője az Új Egyenlőség magazinnak, ahol több baloldali kötődésű közéleti szereplővel publikált együtt. A lap kiadójának vezetőségében szintén ismert ellenzéki véleményformálók találhatók.
A Policy Solutions társalapítójaként korábban Boros Tamás is részt vett az intézet munkájában, aki később az Egyensúly Intézet alapítója és igazgatója lett. A két intézet személyi és gondolati átfedései több ponton tetten érhetők.
A kutatóintézet a CEU-val is rendszeresen együttműködik, konferenciákon, kutatásbemutatókon és közös rendezvényeken keresztül.
A minta nem változik
Ha időben tágabb kontextusban vizsgáljuk az intézet megszólalásait, jól kirajzolódik egy visszatérő minta. 2018-ban az egységfront győzelmét vetítették előre, 2022-ben Márki-Zay Péter stílusában látták az ellenzék esélyét — ezek az előrejelzések azonban nem igazolódtak.
Különösen beszédes egy négy évvel ezelőtti kijelentés:
„Hozadéka lehet még az ellenzéknek Márki-Zay stílusa is, ebben én nem csak azt a rizikót látom, hogy esetleg egy-egy mondata után magyarázkodnia kell. Az, hogy a hagyományos baloldali és liberális ellenzéki komfortzónán kívüli témákkal és nyelvezettel lép fel, a billegő körzetek szempontjából hozhat is az ellenzéknek. Húzhat Márki-Zay olyan váratlant, ami esetleg a Békés megye 4-es vagy Somogy megye 4-es körzetben is megmozdítja azokat a szavazókat, akikhez a megszokott ellenzéki retorika nem ér el."
A gondolatmenet sokak szerint meglepően hasonlít a mostani, 2025-ös ellenzéki érvrendszerre, amelynek középpontjában immár Magyar Péter áll.
Ugyanaz a forgatókönyv, új főszereplő
Mindezek alapján egy olyan, erős baloldali és nemzetközi kötődésekkel rendelkező elemzőintézet képe rajzolódik ki, amely választási ciklusról ciklusra ugyanazokat az üzeneteket közvetíti, csak éppen mindig más politikai szereplőre szabva. Korábban ezt Márki-Zay Péter testesítette meg, most a Tisza Párt és Magyar Péter került a középpontba.
Nem mellékes körülmény, hogy ellenzéki kutatóintézetek korábban elismerték, hogy a választások előtt közvélemény-befolyásoló szándékkal kommunikáltak adatokat. A Policy Solutions esetében sem zárható ki, hogy a mostani aktivitás túlmutat a puszta elemzésen - zárja az Ellenpont.