Ki áll valójában Magyar Péter mögött? Ismerős nevek bukkannak fel

Nyolc évvel ezelőtt még a „baloldali egységfront” győzelmi esélyeit hangsúlyozta, négy éve Márki-Zay Pétert állította be esélyes kihívóként, most pedig Magyar Pétert igyekszik vezetőként legitimálni az a kutatóintézet, amely a Tisza Párt körül egyre aktívabb szerepet vállal. A baloldali politikai–elemzői háttérszféra szinte teljes egészében felsorakozott Magyar Péter mögött: az év végi propagandainterjút készítő, korábbi Gyurcsány-tanácsadó Kéri Lászlótól kezdve Bokros Lajoson és Surányi Györgyön át egészen a baloldali kötődésű közvélemény-kutató és elemző műhelyekig - írja az Ellenpont.

Fotó: Csudai Sándor

E körben kiemelt szereplő a Policy Solutions, amely tanulmányaiban és nyilvános megszólalásaiban azt próbálja alátámasztani, hogy Magyar Péter alkalmas lenne az ország vezetésére. Ez azonban nem előzmény nélküli: ugyanaz az intézet négy éve Márki-Zay Pétert dicsérte, nyolc éve pedig azt állította, hogy a baloldali „egységfronttal” szemben a Fidesznek nincs esélye.

Az intézet tulajdonos-igazgatója, Bíró-Nagy András nemzetközi kapcsolatrendszere a német szociáldemokratáktól egészen a Soros-egyetemig ível.

A Policy Solutions a Telexen megjelent friss anyagában azt a következtetést kommunikálta, hogy a magyarok Magyar Pétert tartják alkalmasabb vezetőnek, noha a kutatás nem konkrét politikusokra, hanem pártokra vonatkozó kérdéseket vizsgált. A politikusi alkalmasság személyes megítélését a tanulmány valójában nem mérte.

Az intézet következetes narratívája már 2018 óta ugyanaz: az ellenzéki összefogás szükségességét hangsúlyozza, 2022-ben pedig Márki-Zay Pétert nevezte az ellenzék nagy reménységének. A mostani Magyar Péter-kép így sokak szerint inkább illeszkedik egy ismétlődő politikai mintázatba, mintsem új elemzésen alapulna.

A Policy Solutions vezetője korábban sem fukarkodott a dicséretekkel. Egy nyilatkozatában például így fogalmazott:

Magyar Péter odáig jutott, ahová az elmúlt 15 évben senki.

Ezt az október 23-i ellenzéki rendezvény kapcsán mondta, amelyet külsőségeiben és politikai üzenetében is erősnek értékelt, külön kiemelve Magyar Péter közvetlen fellépését és „nép közül jövő” imázsát.