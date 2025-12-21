Magyar Péter mindent bevet, hogy elhallgattassa a TISZA megszorító csomagjáról beszélőket

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyar Péter mindent megtesz annak érdekében, hogy ne derüljön ki, milyen megszorításokra készülnek kormányra kerülésük esetén.

Komoly kritikát fogalmazott meg Hidvéghi Balázs a Tisza Párt gazdasági terveivel és azok elhallgatásával kapcsolatban. A fideszes politikus szerint Magyar Péter nem véletlenül akarja betiltani a megszorításokról szóló listát, mivel a tervezett intézkedések példátlan adóemeléseket és brutális elvonásokat hoznának a magyar családoknak, vállalkozásoknak és nyugdíjasoknak. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Magyar Péter elhallgattatna mindenkit, aki beszélni mer a TISZA megszorító csomagjáról

Hidvéghi Balázs a bejegyzésében úgy fogalmazott:

Magyar Péter elhallgattatna mindenkit, aki beszélni mer a TISZA megszorító csomagjáról. Aki tájékoztat, aki kérdez, aki figyelmeztet – azt el akarja némítani.”

A politikus szerint nem véletlen a hallgatás, hiszen a tervek kőkemény, baloldali megszorításokat tartalmaznak, ezért a bejegyzésében közzé teszi a tiszás megszorításoknak azt a listáját, amit Magyar Péter be akar tiltani.

Hidvéghi Balázs úgy látja, hogy a Tisza Párt 1300 milliárd forintot vonna el a családoktól, miközben 3700 milliárd forintnyi új adót szedne be a vállalkozásoktól.

Mindent Brüsszellel lepaktálva tennének: pénzt akarnak behajtani a brüsszeli háborús tervekre és Ukrajnára”

- tette hozzá.

A bejegyzés részletesen felsorolja a tervezett intézkedéseket:

Ezek között szerepel a jelenlegi, egységes 15 százalékos személyi jövedelemadó eltörlése, helyette 22 és 33 százalékos kulcsok bevezetésével, ami az átlagfizetésből élőknek évente akár több százezer forintos veszteséget is jelenthetne.

A gyermekes családokat a családi adókedvezmények eltörlésével és a támogatások 30–50 százalékos csökkentésével sújtanák, miközben megszűnne a GYED is.

A vállalkozások sem menekülnének: megszüntetnék a 9 százalékos társasági adót, a kkv-k számára 13,5 és 18 százalékos kulcsokat vezetnének be, eltörölnék a kedvezményeket, a KATA-t és az EKHO-t, valamint növelnék a munkáltatói terheket.

Emellett a TISZA megszüntetné az államilag garantált nyugdíjat, 20 százalékos nyugdíjadót vezetne be, és fizetőssé tenné az egészségügyi ellátást – még a gyermekek esetében is.

A lista végén az is szerepel, hogy az ÁFA kulcsát 32 százalékra emelnék, vagyonfelmérést és vagyonadót vezetnének be, valamint az orosz energia beszerzésének tiltásával akár háromszorosára növelnék a rezsiköltségeket.

Nem csoda, ha Magyar Péter ideges attól, ha erről beszélni mer bárki”

- írta bejegyzése végén Hidvéghi Balázs, aki szerint a választók elhallgattatása helyett inkább őszinte válaszokat kellene adni a felvetett kérdésekre a Tisza Párt vezetőjének.