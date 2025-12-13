Magyar Péter megfutamodott – így reagált a roma önkormányzat képviselője arra, hogy a Tisza lemondta a mohácsi gyűlést

Magyar Péter megfutamodott, nem mert lejönni Mohácsra. Azért mondta le a gyűlést, mert már nem árad a Tisza, hanem apad – nyilatkozta a Kovács István Bama munkatársának. A roma vezető szerint a baloldali pártelnöknek itt lett volna a helye.

Magyar Péter visszavonulót fújt

A Tisza eddig minden alkalommal rászervezett a Digitális polgári Körök rendezvényére, és ugyanabban a városban, ugyanarra a napra hirdetett tüntetést. Ez a most elmaradt, miután Magyar Péter váratlanul lemondta pártja mohácsi eseményét.

Olyan szempontból nem számít meglepetésnek a hátraarc, hogy eddig az összes DPK-rendezvényen sokkal többen vettek részt, mint a Tisza egyidőben tartott megmozdulásain. Az is közrejátszhatott Magyar döntésében, hogy a térségben nem túl erős a Tisza hátországa. Sajtóértesülések szerint eddig mindössze tíz Tisza Szigetet regisztráltak a hivatalos nyilvántartás szerint Baranya vármegyében, és ezekből mindössze öt működik.

Magyar Péter így végül nem tart Mohácson gyűlést, hanem helyette Budapesten próbál meg nagyobb létszámú tömeget felmutatni. A közvélemény-kutatások alapján a Tisza leszakadt a Fidesztől, így próbálja ismét a kezébe venni a kezdeményezést: a Szőlő utca javítóintézet ügyére hivatkozva hívta utcára a támogatóit.