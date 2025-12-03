Hírlevél

Diplomácia

Magyar Péter

Kiderült, mely megyékben nincs esélye Magyar Péternek – a Fidesz érinthetetlen

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Magyar Nemzet értesülései szerint a Tisza Párt vezetése tudja, hogy csak néhány egyéni körzetben lehetnek versenyben tavasszal. A lap úgy tudja, Magyar Péter pártja azokban a megyékben esélytelen, ahol a Fidesz-KDNP hagyományosan erős, és teljes vármegyék számítanak érinthetetlennek.
Magyar PéterTisza PártFidesz-KDNP

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a Tisza Párt elnöksége négy vidéki egyéni választókerületben számít kiélezett versenyre a 2025-ös tavaszi parlamenti választáson. A lapnak egy, a párt vezetéséhez közel álló forrás azt mondta, hogy Magyar Péter tisztában van: pártja csupán körzetekben gondolkodhat, miközben a Fidesz-KDNP esetében egész megyék érinthetetlenek az ellenzék számára.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt Zala 03., Heves 02., Jász-Nagykun-Szolnok 04. és Békés 04. körzetekben vár szoros küzdelmet. A lap forrása arról is beszélt, hogy a pártelnök nem indítja a legismertebb jelölteket olyan körzetekben, ahol komoly esély van a vereségre. A sztárjelöltek inkább olyan helyeket kaptak, ahol az előző választáson a baloldali összefogás jól szerepelt.

A Magyar Nemzet szerint a párt belső köreiben is az a vélemény, hogy több megye teljesen reménytelen a tiszás jelöltek számára. A lap úgy tudja, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Békés vármegye és a Hajdúság egy része is azok közé tartozik, ahol a Tisza Párt gyakorlatilag nem rúghat labdába a kormánypártokkal szemben.

A forrás szerint Magyar Péter ugyanakkor igyekszik minden fontos szereplőjének biztosítani a korábban ígért helyeket, ezért a pártvezetés úgy alakította a jelöltlistát, hogy minden meghatározó tiszás olyan körzetbe kerüljön, ahol legalább mérsékelt esély kínálkozik.

 

