Ez a valódi veszély Magyar Péterrel: amit hatalomra kerülve hozna

Karácsonyi interjúból politikai botrány

A bejegyzés hátterében az áll, hogy Magyar Péter ünnepi interjút adott Szily Nórának, amely szombaton került fel a YouTube-ra.

Az én életemet a nők határozzák meg”

– jelentette ki Magyar, majd felsorolta azon nőket, akikre hálával gondol. A beszélgetésre volt felesége, Varga Judit mindössze egyetlen szóval reagált, ami alaposan felkavarta a közéletet:

Hányinger.”

Németh Balázs szerint azonban mindez eltörpül amellett, amit Brüsszel elvárna egy Tisza-kormánytól: megszorítások, háborús részvétel és no-go zónák lennének az ár. Úgy fogalmazott: