Ez a valódi veszély Magyar Péterrel: amit hatalomra kerülve hozna

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Nem a Tisza-vezér ünnepi interjújának valótlanságai jelentik a fő problémát – írta közösségi oldalán Németh Balázs. Szerinte az igazi veszély az lenne, ha brüsszeli elvárások mentén kerülne kormányzati pozícióba Magyar Péter.
Magyar PéterSzily Nórabotránynémeth balázsVarga Juditinterjú

Németh Balázs szerint nem az a legnagyobb baj Magyar Péterrel, hogy végighazudta a karácsonyi interjút”, hanem az, hogy hatalomra kerülve adóemeléseket hajtana végre, „elküldené a magyarok pénzét Ukrajnába”, és megnyitná az utat a bevándorlás előtt. Állítása szerint egy ilyen kormányzás katasztrofális következményekkel járna Magyarország számára.

Magyar Péter
Varga Judit reagált Magyar Péter ünnepi interjújára, de Németh Balázs szerint nem a másfél órányi tömény hazudozás a legnagyobb probléma (Fotó: MTI/Veres Nándor)
Varga Judit nem hagyta szó nélkül Magyar Péter gusztustalan hazugságait

Karácsonyi interjúból politikai botrány

A bejegyzés hátterében az áll, hogy Magyar Péter ünnepi interjút adott Szily Nórának, amely szombaton került fel a YouTube-ra. 

Az én életemet a nők határozzák meg”

– jelentette ki Magyar, majd felsorolta azon nőket, akikre hálával gondol. A beszélgetésre volt felesége, Varga Judit mindössze egyetlen szóval reagált, ami alaposan felkavarta a közéletet: 

Hányinger.”

Németh Balázs szerint azonban mindez eltörpül amellett, amit Brüsszel elvárna egy Tisza-kormánytól: megszorítások, háborús részvétel és no-go zónák lennének az ár. Úgy fogalmazott: 

Ezt akarja Brüsszel, ezt hozná a Tisza”.

