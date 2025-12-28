Ez a valódi veszély Magyar Péterrel: amit hatalomra kerülve hozna

Németh Balázs szerint nem az a legnagyobb baj Magyar Péterrel, hogy végighazudta a karácsonyi interjút”, hanem az, hogy hatalomra kerülve adóemeléseket hajtana végre, „elküldené a magyarok pénzét Ukrajnába”, és megnyitná az utat a bevándorlás előtt. Állítása szerint egy ilyen kormányzás katasztrofális következményekkel járna Magyarország számára.
Karácsonyi interjúból politikai botrány
A bejegyzés hátterében az áll, hogy Magyar Péter ünnepi interjút adott Szily Nórának, amely szombaton került fel a YouTube-ra.
Az én életemet a nők határozzák meg”
– jelentette ki Magyar, majd felsorolta azon nőket, akikre hálával gondol. A beszélgetésre volt felesége, Varga Judit mindössze egyetlen szóval reagált, ami alaposan felkavarta a közéletet:
Hányinger.”
Németh Balázs szerint azonban mindez eltörpül amellett, amit Brüsszel elvárna egy Tisza-kormánytól: megszorítások, háborús részvétel és no-go zónák lennének az ár. Úgy fogalmazott:
Ezt akarja Brüsszel, ezt hozná a Tisza”.