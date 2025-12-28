Sokkoló megszorítási terv a Tiszától: a nők dolgozzanak tovább, mert tovább élnek

Magyar Péter tanácsadója, Bod Péter Ákos szerint nincs szükség a Nők40-re, mert szerinte a nők úgyis tovább élnek – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

(Fotó: MTI/Komka Péter)

A miniszterelnök politikai igazgatója a videójában felidézte, hogy Bod Péter Ákos, a Tisza Párt közeli közgazdász ezt mondta egy műsorban:

„Azt már mint férfi teszem hozzá, és most a minket hallgató nők nehogy paradicsomot hajigáljanak hozzám, hogy a férfiak nincsenek olyan jó anyagból megszerkesztve, az Úristen több matériát tett a nőkbe, és tovább élnek 6-7 évvel. Úgyhogy tulajdonképpen, ha nagyon komolyan vennénk a statisztikát, akkor a férfiaknak kellene előbb nyugdíjba vonulniuk”.

A Tiszával áradnának a megszorítások – ezzel szemben mi egy magyar utat kínálunk: januárban ismét emeljük a nyugdíjakat, megvédjük a 13. havi nyugdíjat és bevezetjük a 14. havit. Ez a különbség a brüsszeli megszorítások politikája és a nemzeti kormányzás között

– hangsúlyozta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.