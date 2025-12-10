Felháborító! Itt vannak a számok arról, hogy mennyibe kerülne a Tisza terve az egészségüggyel

Hírlevél
A közvéleményt megdöbbentette a legújabb szivárogtatás: a Tisza Párt „gazdasági konvergencia programja” — közkedveltebb nevén a Tisza‑csomag — nem kevesebbet javasol, mint az ingyenes, állami egészségügy felszámolását, és annak átadását profitorientált magánbiztosítóknak.
A Tisza Párt dokumentuma, amely az átállást részletesen taglalja, azt állítja: a magánegészségügyre való átállás összköltsége 310–415 milliárd forint lenne — ez az az összeg, amelyet a magyar adófizetőknek a rendszer kiépítésére kellene előteremteniük, még mielőtt bárki hozzájutna bármilyen ellátáshoz. Az összeg nagyjából megegyezik egy teljes éves 13. havi nyugdíj értékével – írja az Ellenpont.

Nyíregyháza, 2025. november 29. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárásának nyíregyházi állomásán a Búza téren 2025. november 29-én. MTI/Balázs Attila
Fotó: Balázs Attila / MTI Fotószerkesztõség

Veszélyben a kiszolgáltatottak — idősek, krónikus betegek, kisjövedelműek

Az oknyomozó portál szerint nem „szolidáris reformról”, hanem kockázatos üzleti vállalkozásról lenne szó: az új konstrukcióban csak azok kapnák meg az ellátást, akik fizetnek — a szolgáltatások minősége, elérhetősége és ára pedig a profitorientált magánbiztosítók döntésén múlna.

Ez az elképzelés — az állami biztosítás felszámolása, a magánfinanszírozás térnyerése — nem új. A most szóban forgó terv több egykori baloldali szakértőt is felvonultat, akik az elmúlt évtizedekben már többször igyekeztek bevezetni a magánegészségügy rendszerét Magyarországon.

A rendszerterv puszta célja nem az ellátás javítása, hanem egy piaci struktúra kiépítése: ennek következményeként azonban azok, akik alacsony jövedelemmel élnek, vagy krónikus betegek — vagy egyszerűen csak idősek —, veszélybe kerülnének.

A Tisza környezetéhez tartozókból több olyan személy is kikerült, aki korábban a magánegészségügyben volt érdekelt — így nem meglepő, hogy a most javasolt modell nem az emberek jólétét, hanem a piaci lehetőségek kiaknázását helyezi előtérbe.

 

