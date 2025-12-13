Magyar Péter megfutamodott: nem tart Mohácson gyűlést, inkább Budapesten próbálkozik

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a hétvégén Mohácson folytatódik a DPK rendezvénysorozata. A Tisza eddig minden alkalommal részervezett a jobboldal eseményére, azonban ezúttal elmarad a párhuzamos tüntetés. Magyar Péter ugyanis inkább Budapestre hívta a támogatóit, ami azt jelzi, kezd elfogyni a baloldali párt lendülete.

Magyar Péter meghátrált

Nem véletlen a hátraarc, hiszen minden jel arra utalt, hogy a mai alkalom is kudarcos lenne. Eddig valamennyi DPK-rendezvényen sokkal többen vettek részt, mint a Tisza egyidőben megtartott megmozdulásán. A közösségi oldalon közzétett drónfotók bizonyítják, hogy Kecskeméten alig maroknyian voltak kíváncsiak a Tisza Párt elnökére.

Kevesen vettek részt Magyar Péter kecskeméti rendezvényén (Fotó: Facebook/Bohár Dániel)

Az utaztatások és a mozgósítási kampány ellenére nagyon kevesen vettek a háborúellenes gyűlésre rászervezett nyíregyházi utcafórumon is.

Míg egy drónfotó tanúsága szerint a győri rendezvényen – a kezdés után húsz perccel – alig ezer ember lézengett.

Szintén a mohácsi rendezvény lemondása mellett szólt, hogy sajtóértesülések szerint mindössze tíz Tisza Szigetet regisztráltak a hivatalos nyilvántartás szerint Baranya vármegyében, és ezekből mindössze öt működik.

A többi szerveződés semmilyen életjelet nem adott magáról az elmúlt időszakban, több pedig működő közösségimédia-oldallal sem rendelkezik. Ez pedig azt jelenti, hogy a vármegyében 71 ezer emberre jut egy Tisza-sziget.

Magyar Péter így végül nem tart Mohácson gyűlést, hanem helyette Budapesten próbál meg nagyobb létszámú tömeget felmutatni. A közvélemény-kutatások alapján a Tisza leszakadt a Fidesztől, így próbálja ismét a kezébe venni a kezdeményezést: a Szőlő utca javítóintézet ügyére hivatkozva hívta utcára a támogatóit.