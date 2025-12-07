Szánalmas módon mentegette Zelenszkijt a Magyar Péter-közeli szakértő a korrupciós botrány kapcsán

"Nem igaz az, hogy ez lenne Ukrajna történetének legnagyobb korrupciós botránya. 10 milliárdos tételekben, dollárban voltak korrupciós botrányok a 90-es és 2000-es években. Ez a 100 millió, ez aprópénz ahhoz képest, ami a háború előtti Ukrajnában eltűnt (...) "És az, hogy most már 100 millió dollárt sem tolerál az ukrán társadalom, ez azt mutatja, hogy tényleg változik az ország" - némileg meglepő módon így vélekedett Rácz András, a Magyar Pétert támogató szakértő az ukrán kormányt és Volodimir Zelenszkij hatalmát megrengető aranyvécés korrupciós botrányról egy minapi interjúban, vette észre az Ellenpont.

A lap cinikusan kiemelte, hogy valóban voltak már korábban is súlyos ügyek, nem véletlenül tartja Európa egyik legkorruptabb országának Ukrajnát a Transparency International és a Világbank is. Majd hozzátették, hogy

a kijelentés azonban mégis erősen relativizálja az igencsak súlyos helyzetet.

„A botrány súlyát nem elsősorban az eltűnt pénzek mennyisége adja, hanem a tény, hogy egy háborús ország vezetésének legfelsőbb szintjéig érő korrupciós hálózat épülhetett ki, miközben Ukrajna egyébként nyugati pénzügyi támogatásra szorul, fizetőképességének fenntartása érdekében. Miközben arról beszélnek, hogy honvédő háborút folytatnak, amihez támogatásra van szükségük, és halomra halnak az ukránok a harcmezőn, vannak olyan vezetők akik aranywc-ket használnak és amerikai házakat vásárolnak. És ugyanúgy lopnak továbbra is, ahogy loptak a háború előtt"- tették hozzá.

Rácz András, Magyar Péter-közeli szakértő politikai okokból bagatellizálni próbálta Ukrajna egyik legsúlyosabb korrupciós ügyét

Az ügy jelenleg ott tart, hogy Nemrég a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda házkutatást tartott az ukrán elnöki hivatal vezetőjénél, Andrij Jermaknál, Zelenszkij elnök legfontosabb bizalmasánál. A nyomozásra az Enerhoatom nevű ukrán energetikai cég körül kirobbant korrupciós botrány részeként került sor. Az ügybe eddig két miniszter is belebukott, Zelenszkij egyik legrégebbi bizalmasa, Timur Mindics elhagyta az országot és az elnöki tanácsot vezető Rusztem Umerovot szintén vád alá helyezték.

Rácz András "megengedő" hozzáállása az ukrán korrupcióhoz olyan szempontból érthető, hogy személyes kapcsolatot ápol azokkal a gyanús hátterű és ügynökként azonosított ukrán férfiakkal, akik a Tisza környékén is felbukkantak.

Az Oroszország-szakértő korábban találkozott Skirják Krisztiánnal, aki az általa alapított álmagyar Facebook-csoportban az ukrán kormányzat álláspontját visszhangozva relativizálta a kényszersorozás közben halálra vert Sebestyén József ügyét. És szintén egyeztette Ceber Roland Ivanoviccsal is, kijevi látogatása során. Állítása szerint "teljesen véletlenül".