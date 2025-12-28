Hírlevél
Magyar Péter

Az SZDSZ szelleme Magyar Péter pártjában él tovább – figyelmeztet az elemző

A Tisza Párt gazdasági programja nem új irányt, hanem a régi baloldali megszorítások visszatérését jelenti – mondta a Magyar Nemzetnek Pindroch Tamás. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a magyar baloldal korábbi szereplői ma Magyar Péter körül gyűlnek össze.
Pindroch Tamás úgy látja, a Tisza Párt által képviselt neoliberális gazdaságpolitika pontosan azt a sokkterápiát idézi, amelyet a magyar választók már többször elutasítottak. Szerinte a jelenség nem elszigetelt: a DK-ban és a Tiszában is tovább él az egykori SZDSZ politikai és szellemi öröksége, miközben az óbaloldali pártok fokozatosan feloldódnak az új ellenzéki erőben, Magyar Péter kiszolgálóiként – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter
Pindroch Tamás szerint Magyar Péter sikeresen viszi véghez azt, amit Gyurcsánynak nem sikerült véghezvinnie (Forrás: Magyar Nemzet)

Nincs önálló baloldal, csak integráció

Az elemző szerint a parlamentben jelen lévő baloldali pártok – az MSZP-től a Momentumon át a Jobbikig – elveszítették önálló politikai karakterüket. Úgy fogalmazott: 

Ezek az alakulatok nem önálló entitások, egyetlen baloldal van, amelyet jelenleg a Tisza dominál”.

Pindroch Tamás arra a megállapításra jutott, hogy a korábbi ellenzéki pártok választás elé kerültek: vagy végleg eltűnnek a politikai süllyesztőben, vagy beolvadnak Magyar Péter mozgalmába. Hozzátette: ez a folyamat nem új, korábban Gyurcsány Ferenc is hasonló integrációs szerepre készült, ám sikertelenül.

Értéknélküliség és neoliberális visszatérés

Pindroch úgy látja, hogy a teljes baloldali térfelet ma értéknélküliség jellemzi: Tisza Párton kívül sincs valódi politikai tartalom, de „a Tiszáról is legfeljebb hőbörgés és éles Orbán-ellenesség jegyezhető fel”.

Értéknek pedig semmiképp nem nevezném a nemzetellenességet, a szuverenizmusunkról való lemondásunk hangoztatását, a brüsszeli diktátumoknak való szalutálást

– kritizált az ellenzéket. Pindroch Tamás úgy látja, a Tisza gazdasági elképzelései – adóemelések, privatizáció, fizetős közszolgáltatások – egybevág­nak a brüsszeli elvárásokkal, ugyanakkor szembemennek a magyar választók érdekeivel. Mint fogalmazott: 

Csak a nevek változnak, a lényeg mindig ugyanaz”

 Az SZDSZ szellemisége pedig ma is ott él Magyar Péter politikai környezetében.

