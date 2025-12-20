Apad a Tisza – Szegeden sem kíváncsiak Magyar Péterre

Szegeden sem akarnak adóemelést az emberek! – írta Bohár Dániel Facebook-bejegyzésében annak kapcsán, hogy drónfelvételen látható a „tömeg”, ami Magyar Péter szegedi performanszát hallgatta.

Magyar Péter

Fotó: Havran Zoltán – Magyar Nemzet

Magyar Péter nem ezt ígérte

Korábban lapunk is megírta, hogy négy Csongrád-Csanád vármegyei Tisza-sziget oszlott fel, azt követően, hogy Magyar Péter bejelentette az országgyűlésiképviselőjelölt-jelöltjeit.

A HírTV-nek nyilatkozó tiszás szerint:

„miután a Tisza-szigetek jelezték Magyar Péternek a párt vezetéséről szóló aggodalmaikat, a pártelnök kommunikáció helyett inkább kihagyta őket a munkálatokból. De azt is elmondta: azt érezte, egy idő után, hogy nem számít a véleményük, hanem kizárólag a párt által előírt propagandát lehetett terjeszteni.