Magyar Péter

Hiába van itt mindjárt a választás éve, Magyar Péter jelöltjein marad a szájzár

Rengeteg fajsúlyos kérdésre kellene válaszolniuk Magyar Péter jelöltjeinek, de valószínűleg maradni fog a szájzár – erről beszélt közösségi oldalán Németh Balázs. A Fidesz frakció szóvivője ezt Müller Anna tiszás jelölt példájával szemléltette, aki nem beszélhet nyilvános fórumon, nem vehet részt vitán, de még csak sajtónyilvános eseményt sem tarthat.
Magyar PéterTisza Párt2026

„Meddig titkolóznak Magyar Péter brüsszeli jelöltjei?” – tette fel a kérdését közösségi oldalán Németh Balázs. A Fidesz frakció szóvivője emlékeztetett, hamarosan belépünk 2026-ba, a választás évébe. – Vajon jövőre megtisztelnek minket Magyar Péter brüsszeli jelöltjei azzal, hogy beszélnek a háborús terveikről, a bevándorlással kapcsolatos terveikről, a gazdasági megszorító csomagokról? – hangsúlyozta.

Magyar Péter még mindig nem engedi megszólalni a Tisza Párt jelöltjeit, pedig hamarosan választások lesznek (Forrás: Facebook)
A szóvivő a kommentszekcióban példaként megemlítette a Káposztásmegyeren, Újpalotán és Rákospalotán induló Müller Annát. Emlékeztetett, a tiszás jelölt 

  • nem beszélhet nyilvános fórumon,
  • nem vehet részt vitán,
  • nem tarthat sajtónyilvános eseményt.

Német Balázs rámutatott, így Magyar Péter jelöltjétől nem kaphatnak válaszokat az ott élők az őket érdeklő kérdésekre:

A szóvivő szerint azonban hiába kéne választ adnia a Tisza Párt jelöltjeinek ezekre a fontos kérdésekre, nagy valószínűséggel maradni fog a szájzár, a némaság és a bujkálás.


 

 

 

