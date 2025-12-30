Hiába van itt mindjárt a választás éve, Magyar Péter jelöltjein marad a szájzár

„Meddig titkolóznak Magyar Péter brüsszeli jelöltjei?” – tette fel a kérdését közösségi oldalán Németh Balázs. A Fidesz frakció szóvivője emlékeztetett, hamarosan belépünk 2026-ba, a választás évébe. – Vajon jövőre megtisztelnek minket Magyar Péter brüsszeli jelöltjei azzal, hogy beszélnek a háborús terveikről, a bevándorlással kapcsolatos terveikről, a gazdasági megszorító csomagokról? – hangsúlyozta.
A szóvivő a kommentszekcióban példaként megemlítette a Káposztásmegyeren, Újpalotán és Rákospalotán induló Müller Annát. Emlékeztetett, a tiszás jelölt
- nem beszélhet nyilvános fórumon,
- nem vehet részt vitán,
- nem tarthat sajtónyilvános eseményt.
Német Balázs rámutatott, így Magyar Péter jelöltjétől nem kaphatnak válaszokat az ott élők az őket érdeklő kérdésekre:
- Milyen eszközökkel védené meg Észak-Pest lakóit a baloldali megszorítócsomag brutális terheitől?
- Ő is támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, ahogy a Tisza szavazóinak többsége?
- Ő is támogatja az orosz-ukrán háború folytatását és készül a 2030-ra előrejelzett nagy Európa-Oroszország háborúra, ahogy azt a Tisza európai pártcsaládjának vezetői elrendelték?
- Ő is hasznosnak tartja a bevándorlást, ahogy azt a Tisza szakértői többször kijelentették?
A szóvivő szerint azonban hiába kéne választ adnia a Tisza Párt jelöltjeinek ezekre a fontos kérdésekre, nagy valószínűséggel maradni fog a szájzár, a némaság és a bujkálás.