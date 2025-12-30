Hiába van itt mindjárt a választás éve, Magyar Péter jelöltjein marad a szájzár

„Meddig titkolóznak Magyar Péter brüsszeli jelöltjei?” – tette fel a kérdését közösségi oldalán Németh Balázs. A Fidesz frakció szóvivője emlékeztetett, hamarosan belépünk 2026-ba, a választás évébe. – Vajon jövőre megtisztelnek minket Magyar Péter brüsszeli jelöltjei azzal, hogy beszélnek a háborús terveikről, a bevándorlással kapcsolatos terveikről, a gazdasági megszorító csomagokról? – hangsúlyozta.

Magyar Péter még mindig nem engedi megszólalni a Tisza Párt jelöltjeit, pedig hamarosan választások lesznek (Forrás: Facebook)

A szóvivő a kommentszekcióban példaként megemlítette a Káposztásmegyeren, Újpalotán és Rákospalotán induló Müller Annát. Emlékeztetett, a tiszás jelölt

nem beszélhet nyilvános fórumon,

nem vehet részt vitán,

nem tarthat sajtónyilvános eseményt.

Német Balázs rámutatott, így Magyar Péter jelöltjétől nem kaphatnak válaszokat az ott élők az őket érdeklő kérdésekre:

Milyen eszközökkel védené meg Észak-Pest lakóit a baloldali megszorítócsomag brutális terheitől?

Ő is támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, ahogy a Tisza szavazóinak többsége?

Ő is támogatja az orosz-ukrán háború folytatását és készül a 2030-ra előrejelzett nagy Európa-Oroszország háborúra, ahogy azt a Tisza európai pártcsaládjának vezetői elrendelték?

Ő is hasznosnak tartja a bevándorlást, ahogy azt a Tisza szakértői többször kijelentették?

A szóvivő szerint azonban hiába kéne választ adnia a Tisza Párt jelöltjeinek ezekre a fontos kérdésekre, nagy valószínűséggel maradni fog a szájzár, a némaság és a bujkálás.