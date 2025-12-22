Félszáz poszt a semmiről – Magyar Péter kerülgeti a forró kását

Az elmúlt héten 50 Facebook-posztot tett közzé, de ezek közül egyik sem szólt a háborúról, az Ukrajnának nyújtott európai kölcsönről, tehát az európai polgárok eladósításáról, és a háborús őrületről, amit az ő anyapártja, az Európai Néppárt, Manfred Weberék képviselnek. Pedig neki mindenről van véleménye, érdekes, ezekben az ügyekben a magyarok nem tudhatják, hogy ő mit gondol – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, utalva Magyar Péterre.

Magyar Péter kerülgeti a forró kását

Fotó: Markovics Gábor

Emlékeztetett: a Tisza Párt elnöke múlt héten mindennel foglalkozott, a EU-csúcs nem érdekelte. Kocsis Máté szerint ezek azok az ügyek, amikre azt mondta az ő helyettese még nyár végén, hogy ezekről nem szabad beszélni, hogy valójában mit gondolnak, mert különben megbuknak.

Emlékezetes, Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt szakértője egy tiszás fórumon is elszólták magukat és kiderült nemcsak az, hogy ők a progresszív Tisza-adót részesítenék előnyben, de az is, hogy hallgatniuk kell bizonyos dolgokról a választásokig, különben megbuknak.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

Erre biztatta egyébként Ruff Bálint politológus is a Partizánban a tiszásokat, hogy a megszorító intézkedésekre májusban, egy választási győzelem esetén térjenek vissza.