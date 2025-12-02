Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Lőni se tudnak, nemhogy kormányozni: hatalmas bakit csináltak az ukránok

Ne maradjon le!

Csúnyán kigúnyolták Macront, amiért Zelenszkijjel találkozott

Kocsis Máté

Magyar Péter kétségbeesett kapálózásba kezdett

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyilvánosságra került a Tisza Párt teljes, titkolt megszorítócsomagja, és ezzel elszabadult a káosz. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péterék kétségbeesetten próbálják eltussolni a több száz oldalas adóemelési tervet, amelyből kiderül, hogy több ezer milliárd forintot vennének el a magyar emberektől és a vállalkozásoktól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátédokumentumMagyar Péter

Kétségbeesett kapálózásba kezdett Magyar Péter, miután tegnap nyilvánosságra került a baloldali megszorítóprogram valamennyi oldala – írja Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté.

Magyar Péter (Fotó: Kurucz Árpád)
Magyar Péter kétségbeesett kapálózásba kezdett Fotó: Kurucz Árpád

A Fidesz frakcióvezetője kifejti, a sok száz oldalas dokumentum (aminek még a létét is letagadták) bárki számára elérhető és megcsodálható. Sok más mellett kiderül belőle, hogy kapásból 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, és ennél is többet a vállalkozásoktól. Emlékeztet: ez az a program, amiről a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán korábban azt mondta: nem beszélhetek róla, különben megbukunk. 

Igaza lett. Hiába tett Magyar Péter mindenkinek lakatot a szájára, a megszorítócsomag már nem titok, most pedig elkezdődött részéről a szokásos tagadás és hazudozás

– fogalmazott. Kocsis Máté azt mondta, az újdonsült jelölteket sem lehet kérdezni róla, csak azt a szegény presskukacot, pedig jó lenne megtudni,

  • miért akarták elhallgatni a terveiket, 
  • miért nem akarnak nyilatkozni róla, 
  • és miért akarják becsapni a magyarokat?

„Joga van mindenkinek tudni, mire készülnek, mit akarnak letagadni és eltitkolni, ezért átfogó kampányt indítunk a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról. Még 131 nap, és Magyar Péter cipelheti vissza a 600 oldalas remekművet Brüsszelbe” – fogalmazott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!