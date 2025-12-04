A „megnyert” per, ami nem is volt – Magyar Péter megint hazudott

Magyar Péter a közösségi oldalán ismét a sajtót támadta, miután a Tisza Párt és az Index között zajló helyreigazítási per új szakaszba lépett. A pártelnök azt írta, hogy „a Ripost és a Magyar Nemzet című szennyoldalaknak ma lesz papírja arról, hogy aljas, hazug módon hazudtak”, majd hozzátette: szerinte „pár hét múlva az Indexről is kimondják ugyanezt” – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter

Fotó: Markovics Gábor

A kijelentések azt követően születtek, hogy a másodfokú bíróság december 4-én nem hozott érdemi ítéletet a Tisza Párt helyreigazítási kérelméről, hanem eljárásjogi hibára hivatkozva új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot. A másodfok szóbeli indoklása szerint az elsőfok nem adta meg kellően, miért utasította el a tanúk meghallgatását, ezért a tényállás feltárása nem volt teljes. A Magyar Nemzettel kapcsolatban szintén valótlanságot állított Magyar Péter:

a Tisza által az ügyben kezdeményezett eljárásnak ugyanis még ügyszáma sincsen, nemhogy tárgyalás vagy ítélet a mai napon.

Az ügy előzménye, hogy az Index augusztus 26-án arról számolt be: egy birtokába került belső feljegyzés szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhet a Tisza Párt. Magyar Péterék ezt vitatták, és augusztus 29-én helyreigazítási kérelmet küldtek a szerkesztőségnek, arra hivatkozva, hogy a dokumentum nem a párttól származik.

Mivel a lap a kérelmet elutasította, a Tisza Párt bírósághoz fordult, és arra kérte a törvényszéket, hogy írasson ki helyreigazítást. A Fővárosi Törvényszék azonban szeptember 29-én elutasította a keresetet, az Indexnek nem kellett helyreigazítást közzétennie. Az elsőfok szerint a lapban szereplő információk véleménynek minősülnek, ezért nem volt jogsértés.

A Tisza Párt fellebbezett, a másodfokú bíróság pedig most új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot. A döntés nem érdemi ítélet, így nincs pernyertes és nincs pervesztes. A másodfok hangsúlyozta:

A tényállást csak tanúvallomások meghallgatásával lehet teljes mértékben feltárni, beleértve az Index újságíróját és a Tisza Párt által javasolt tanúkat is.

Az Index közleményben reagált, kiemelve: az eljárás nem zárult le, és a bíróság pusztán az eljárási szabályok pontos betartását írta elő. Ennek ellenére Magyar Péter súlyos vádakkal illette a sajtót, „szennyoldalakról” és „hazug propagandaoldalakról” beszélve.

A helyreigazítási ügy így a teljes bizonyítási eljárás újraindításával folytatódik tovább.