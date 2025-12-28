Tudathasadás: egyszerre ülne be a Karmelitába és a Sándor-palotába Magyar Péter

„De a Sándor-palotába miért ülne be (Magyar Péter)?” – tette fel a kérdést Kocsis Máté. „Egyébként a Karmelitába (a mindenkori miniszterelnök székhelye – a szerk.) se fog, nem akarom elkeseríteni. De oké, játsszunk el a gondolattal!”
Beülünk a Karmelitába, föltesszük a Tinderre az új képeket, hátha jobban jönnek majd a csajok, és utána átmegyünk a Sándor-palotába, hogy ez is én vagyok!”
„Lesz ilyen Burger King-es papírkoronája, ilyen királyos lesz” – tette hozzá a frakcióvezető.
Nem ismeri a kritikát a „független, objektív” sajtó
Kocsis Máté kitért a magát „színvonalasnak és igényesnek gondoló” baloldali sajtó kritikátlan hozzáállására is.
Az újságíróknak, a nagy tényellenőröknek eszébe nem jut megkérdezni, hogy a Sándor-palotába miért ülnél be, te gyökér? Muszáj (lenne) megkérdeznünk, hogy mit keresel a Sándor-palotában?”
„Nem tudom elmondani, hogy mennyire kellemetlen, mennyire kínos, hogy a magát függetlennek és objektívnek hazudó sajtó a legócskább propagandakérdéseket teszi fel, amik között egyetlenegy kritikai észrevétel nincsen. De még udvariasságból sem, hogy legalább a szakma hitelét megvédjük” – tette hozzá a frakcióvezető.