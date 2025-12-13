Szánalmasan kudarc: érdektelenségbe fulladt Magyar Péter tüntije – fotó

A fotó 15:32-kor, azaz fél órával a kezdés után készült. Kínos kudarc: ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten. A magyarok láthatóan nem dőlnek be az álhíreknek! - írta Deák Dániel a Facebook-oldalán.
Deák Dániel szerint úgy is kevés ember gyűlt össze, hogy erre még a Demokratikus Koalíció is mozgósított (Dobrev Klára maga is bejelentette részvételét a Facebookon). Az élő közvetítésekben megy is a balos magyarázkodás, hogy miért vannak kevesen. Ez így kevés lesz Magyar Péternek ahhoz, hogy elterelje a figyelmet a megszorítási terveikről. Kínos kudarc! – írta.
