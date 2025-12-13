Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kudarc: érdektelenségbe fulladt Magyar Péter tüntije – fotó

Sport

Hazudott a Liverpool edzője Szoboszlaival kapcsolatban

deák dániel

Szánalmasan kudarc: érdektelenségbe fulladt Magyar Péter tüntije – fotó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A fotó 15:32-kor, azaz fél órával a kezdés után készült. Kínos kudarc: ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten. A magyarok láthatóan nem dőlnek be az álhíreknek! - írta Deák Dániel a Facebook-oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
deák dánielkudarcmagyar péterdobrev klára

Deák Dániel szerint úgy is kevés ember gyűlt össze, hogy erre még a Demokratikus Koalíció is mozgósított (Dobrev Klára maga is bejelentette részvételét a Facebookon). Az élő közvetítésekben megy is a balos magyarázkodás, hogy miért vannak kevesen. Ez így kevés lesz Magyar Péternek ahhoz, hogy elterelje a figyelmet a megszorítási terveikről. Kínos kudarc! – írta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!