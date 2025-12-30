Ide vezet a háborús politika: a Reuters szerint kulcsszerepe lehet Magyar Péternek a III. világháború kitörésében

A Mandiner arról számol be, hogy a Reuters elemzői rovata, a Reuters Breakingviews egy olyan, 2026-ra előrevetített forgatókönyvet mutatott be, amely szerint Európát Magyar Péter aktív közreműködésével globális háborús konfliktusba sodorhatja egy regionális ukrajnai katonai incidens.

Egy elképzelt, de súlyos következményekkel járó, háborús forgatókönyvet vázolt fel a Reuters elemzői rovata, amely szerint 2026-ban akár a harmadik világháború küszöbére sodródhat Európa. A szöveg külön kitér egy lehetséges magyarországi politikai irányváltásra is, amelyben Magyar Péter úgy jelenik meg, mint az Ukrajna-párti uniós katonai erőfeszítések támogatója Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Reuters szerint Magyar Péter hatalomra kerülése megkönnyítené egy Ukrajna-párti európai uniós katonai beavatkozás megvalósítását

Az elképzelés szerint a konfliktus kezdeteként egy lengyel vadászgép lelő egy orosz katonai repülőgépet, miután az többszöri felszólítás ellenére megsérti Lengyelország légterét.

A forgatókönyvben Donald Tusk önvédelemre hivatkozik, miközben Vlagyimir Putyin megtorlással fenyeget.

A helyzet gyors eszkalációját az elemzés szerint európai politikai döntések követik. Friedrich Merz kompromisszumos javaslattal áll elő, amely egy 200 milliárd eurós közös védelmi alap létrehozását irányozza elő. A Reuters által felvázolt terv szerint ebből az alapból magyarországi infrastruktúra-fejlesztések és drónvédelmi rendszerek is finanszírozásra kerülnének.

Az elemzés egyik legérdekesebb része Magyarország politikai helyzetére vonatkozik. A Reuters szerint az uniós katonai konszenzus megteremtését jelentősen megkönnyítené Orbán Viktor leváltása, és egy új, Brüsszel-barát kormány hatalomra kerülése Budapesten. A szöveg név szerint említi Magyar Péter szerepét is ebben.

A Reuters szó szerint így fogalmaz:

A terv körüli konszenzus megteremtése jóval könnyebb lesz, ha a Magyarországon áprilisban esedékes országgyűlési választás nagy veszteseként sikerül majd leváltani az erőskezű vezetőként ismert Orbán Viktort. Utódja, az EU-párti programmal megválasztott és Ukrajnát támogató Magyar Péter hozzájárul majd a blokk azon erőfeszítéseihez, hogy hiteles katonai elrettentő erőt építsen ki Oroszországgal szemben.”

A globalista brit hírügynökség elemzése szerint tehát a Magyarországtól Brüsszelben elvárt politikai irányváltás nem egy békepárti, hanem egy katonai értelemben aktív, Ukrajnát támogató, háborús uniós szerepvállalást eredményezne egy esetleges kormányváltás után.